تقرير: ليفربول يرفض التعليق على موقف صلاح أمام إيفرتون بعد غيابه عن المران

الخميس، 18 يونيو 2020 - 14:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو

رفض نادي ليفربول التعليق على موقف نجمه محمد صلاح من المشاركة في لقاء إيفرتون يوم الأحد بعد غيابه عن المران.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويحل ليفربول ضيفا على إيفرتون ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي العائد بعد غياب 3 أشهر توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت جريدة إكسبرس أن ليفربول رفض توضيح موقف الدولي المصري من المشاركة بعدما غاب عن مران الريدز الجماعي يوم الأربعاء.

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لم يظهر صلاح في مران الأربعاء الذي شهد مشاركة أندي روبرتسون، رغم أن الثنائي غاب عن لقاء بلاكبيرن الودي الأسبوع الماضي خوفا من تفاقم الإصابة.

على الجميع الآن انتظار ظهور يورجن كلوب يوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة لمعرفة حالة صلاح البدنية.

ويحتاج صلاح وفريقه لست نقاط فقط من 9 جولات متبقية في عمر الدوري الإنجليزي للتتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة عادت للدوران يوم الأربعاء.

ويتبقى 3 أيام على موعد أول مباراة للريدز في الدوري الانجليزي بملعب جوديسون بارك.

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