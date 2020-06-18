رسميا - الكشف عن 3 جولات جديدة من الدوري الإنجليزي ومواعيد مقترحة للختام

كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي عن موعد ثلاث جولات جديدة خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو.

وكان الدوري الإنجليزي قد أعلن سابقات عن ثلاث جولات وهم 30 و31 و32 في الفترة من غدا الجمعة 30 يونيو إلى يوم 2 يوليو.

مواعيد أول ثلاث جولات من هنا.

الجولة 33

تنطلق مباريات الجولة يوم السبت 4 يوليو، ويُلعب في ذلك اليوم خمس مباريات.

يستضيف نورويتش فريق برايتون (1:30 ظهرا)، ثم تقام مباراتين في الرابعة عصرا، الأولى بين ليستر وكريستال بالاس، والأخرى مانشستر يونايتد ضد بورنموث.

وفي السادسة والنصف مساء يلعب وولفرهامبتون أمام أرسنال، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة تشيلسي أمام واتفورد (في التاسعة مساء)

وتستكمل مباريات الجولة يوم الأحد 5 يوليو بأربع مواجهات جديدة في مواعيد مختلفة، والبداية بين بيرنلي وشيفلد يونايتد (الواحدة ظهرا) ثم نيوكاسل أمام وست هام (الثالثة عصرا).

ويلعب ليفربول أمام أستون فيلا (الخامسة والنصف مساء) في مواجهة مصرية منتظرة، وتختتم مباريات اليوم عندما يحل مانشستر سيتي ضيفا على ساوثامبتون (الثامنة مساء).

وتختتم مباريات الجولة بمواجهة توتنام وإيفرتون (في التاسعة مساء) يوم الإثنين 6 يوليو.

الجولة 34

تنطلق مباريات الجولة سريعا بعد ختام الجولة 33، إذ يقام يوم الثلاثاء 7 يوليو ثلاث مباريات.

يحل تشيلسي ضيفا على كريستال بالاس (السابعة مساء) وفي نفس التوقيت يستضيف واتفورد فريق نورويتش، وأخيرا يستضيف أرسنال فريق ليستر (التاسعة والربع مساء).

ويوم الأربعاء 8 يوليو تقام أربع مباريات، ثلاثة منهم في (السابعة مساء) بين مانشستر سيتي ونيوكاسل، ويستضيف شيفلد يونايتد فريق وولفرهامبتون ويحل بيرنلي ضيفا على وست هام.

أما في (التاسعة والربع مساء) يحل ليفربول ضيفا على برايتون في ختام مباريات اليوم.

وتختتم الجولة يوم الخميس 9 يوليو بثلاث مباريات، يحل توتنام ضيفا على بورنموث (السابعة مساء) ويلعب إيفرتون أمام ساوثامبتون في نفس التوقيت.

ويستضيف أستون فيلا فريق مانشستر يونايتد في ختام الجولة في (التاسعة والربع مساء).

الجولة 35:

تنطلق الجولة يوم السبت 11 يوليو بخمس مباريات، إذ يلعب نوروتيش أمام وست هام (الواحدة والنصف ظهرا) وفي نفس التوقيت يحل نيوكاسل ضيفا على واتفورد.

ويستضيف ليفربول فريق بيرنلي (الرابعة عصرا) قبل أن يحل تشيلسي ضيفا على شيفلد يونايتد (السادسة والنصف مساء) وأخيرا يحل مانشستر سيتي ضيفا على برايتون (التاسعة مساء).

ويقام يوم الأحد 12 يوليو أربع مباريات، يفتتحها وولفرهامبتون عندما يستضيف إيفرتون (الواحدة ظهرا) ويحل أستون فيلا ضيفا على كريستال بالاس (الثالثة عصرا)، وقمة الجولة في الدربي بين توتنام وأرسنال (الخامسة والنصف مساء) وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بورنموث وليستر سيتي (الثامنة مساء).

وتختتم مباريات الجولة يوم الإثنين 13 يوليو في (التاسعة مساء) بين مانشستر يونايتد وساوثامبتون.

ووضع موقع الدوري الإنجليزي مواعيد مبدئية للثلاث جولات المتبقية أولها يوم 15 يوليو على أن تختتم المسابقة يوم 28 من الشهر نفسه.

video:1

اقرأ أيضا

صفقة مدوية لتشيلسي

جديد موقف وليد أزارو

الرجاء يبلغ الزمالك بموقفه من أحداد

إصابة نجم ريال مدريد

إصابة بكورونا في الدرجة الثانية