كوادرادو: يوفنتوس كان أفضل ونابولي دافع بـ 11 لاعبا

الخميس، 18 يونيو 2020 - 12:32

كتب : FilGoal

يوفنتوس - إنتر ميلان خوان كوادرادو

أصر خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس على أن فريقه كان الأفضل في نهائي الكأس لكن نابولي دافع أمامهم بـ 11 لاعبا.

خوان كوادرادو

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وحقق نابولي لقب كأس إيطاليا بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال كوادرادو في تصريحات لقناة راي سبورت: "ذهبنا إلى المباراة برغبة في الفوز، لكن نابولي كان يدافع بـ 11 رجلا وكان من الصعب العثور على مساحات".

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وتابع "علينا أن نتطلع الآن لما هو قادم، لدينا منافسات قوية منتظرة في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا".

وأوضح كوادرادو "بالطبع نشعر بالمرارة فالأمر ليس سهلا، نريد دائما الفوز باللقب لكن علينا الإيمان بأنفسنا".

وأضاف لاعب يوفنتوس "لا يمكننا النظر إلى الوراء، نحتاج إلى العودة سريعا".

وشدد "أعتقد أننا لعبنا كرة قدم جيدة وحركنا الكرة بشكل سريع بالطريقة التي يطلبها المدرب، لكن علينا أن نتحسن في إنهاء الهجمات".

وأتم تصريحاته بالحديث عن كريستيانو رونالدو "كان حزينا قليلا بسبب نتيجة المباراة، ركلات الترجيح مثل اليانصيب غير متوقعة، علينا مواصلة التركيز".

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