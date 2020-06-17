توضيح رسمي يكشف لماذا لم يحتسب هدف شيفيلد المثير للجدل ضد أستون فيلا

أصدر بريميرليج بيانا رسميا أوضح فيه سبب عدم احتساب هدف شيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا رغم عبور الكرة لخط المرمى بكامل محيطها.

وأوضح البيان الذي نشرته صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن سبب عدم احتساب الهدف هو جسد حارس مرمى أستون فيلا، ومدافع الفريق وكذلك القائم والذين أعاقوا رؤية الكاميرات، ولذلك لم تصفر ساعة الحكم ويحتسب الهدف.

وأوضح البيان أن كل الكاميرات كانت تعمل بشكل جيد وتم اختبارها قبل انطلاق المباراة بالفعل.

وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب فيلا بارك والمؤجلة من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي سلبيا بدون أهداف.

ووصل رصيد أستون فيلا إلى 26 نقطة يحتل بهمالمركز الـ19 وقبل الأخير.

فيما وصل رصيد شيفيلد إلى 44 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

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