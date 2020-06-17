طلعت يوسف لـ في الجول: معظم المدربين يرفضون العمل دون ضمانات صحية.. لن أخاطر بحياة أسرتي

أبدى طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، رفضه المشاركة في تدريبات الفريق وتدريب اللاعبين خلال الفترة المقبلة، دون ضمانات صحية أولا.

وقال طلعت يوسف في تصريحات لـFilGoal.com: "لن أشارك في تدريبات الفريق دون شروط مسبقة. لن أدرب الاعبين بدون ضمانات صحية للجميع".

وأضاف "لا بد من إجراء تحاليل قبل بداية التجمع، على أن تتكرر كل خمسة أيام، مع وجود اشتراطات صحية يحددها طبيب الفريق المختص".

وواصل "في أوروبا يتم إجراء تحاليل كل ٤٨ ساعة، وهو ما يصعب تطبيقه في مصر لعوامل كثيرة أبرزها العوامل المادية، لذلك لا بد أن تكون التحاليل كل خمسة أيام على الأقل".

مدرب الاتحاد أكمل "تحدثت مع معظم مدربي الدوري المصري، والكثير منهم يرفض المخاطرة بنفسه أو بلاعبيه".

وعلق طلعت يوسف على قرار عودة النشاط قائلا "الأمور صعبة جدا والقرارات التي صدرت فيها استعجال كبير وغير مدروسة".

وأتبع "نحن بحاجة إلى فترة من ستة إلى ثمان أسابيع من أجل بداية الدورى لإعادة تأهيل اللاعبين بدنيا، وأضف إلى ذلك أننا سنلعب كل ثلاثة أيام مباراة، فكيف للاعب لم يصل الى ٥٠٪ من لياقته البدنية أن يلعب مباراة كل 72 ساعة؟ لا تتخيلوا كم الإصابات التي ستحدث".

يوسف أتم "غدا سأجتمع مع محمد مصيلحي رئيس النادي، لوضع النقاط على الحروف. الأمور صعبة ولن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة رغم قناعتي أن الموت قدر ومكتوب، لكن لن نخاطر بحياتنا وحياة أولادنا وأسرنا".

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت يوم 20 يونيو الجاري، موعدا لعودة التدريبات، بينما أتاحت الوزارة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم، من 25 يوليو 2020. (طالع التفاصيل)

الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

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