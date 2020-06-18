تحديد موعد مواجهة صلاح للمحمدي وتريزيجيه في الدوري الإنجليزي

تحدد موعد المواجهة المصرية المتبقية في الدوري الإنجليزي بين محمد صلاح نجم ليفربول وأحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعبا أستون فيلا.

رابطة الدوري الإنجليزي لم تعلن سوى مواعيد أول 3 جولات بعد العودة من التوقف الذي دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

سيحل أستون فيلا ضيفا على ليفربول في مباراة الجولة 33 يوم الأحد الخامس من يوليو على ملعب أنفيلد، حسب شبكة سكاي سبورتس صاحبة حقوق بث المسابقة.

سيلعب ليفربول مباراته التالية يوم الاربعاء 8 يوليو ضد برايتون، ثم يلاقي بيرنلي يوم السبت 11 يوليو.

ليفربول في طريقه لحصد لقب الدوري قبل هذه المواجهة، إذ يحتاج لست نقاط من مبارياته المقبلة للتتويج باللقب، فالفريق سيلاقي إيفرتون وكريستال بالاس ومانشستر سيتي بالترتيب.

وذكرت سكاي سبورتس أن أستون فيلا سيستضيف مانشستر يونايتد يوم الخميس 9 يوليو، على أن يلاقي كريستال بالاس بملعب فيلا بارك أيضا يوم الأحد 12 يوليو.

ولم تتحدد مواعيد مباريات أستون فيلا الثلاثة الأخيرة ضد فرق إيفرتون وأرسنال وست هام يونايتد التي سيلعبها الفيلانز في ظل الصراع من أجل النجاة من الهبوط، أو تأكد الهبوط رسميا.

إذ يحتل الفريق المركز قبل الأخير في الجدول حاليا، قبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

أستون فيلا لعب مباراته المؤجلة ضد شيفليد يونايتد يوم الأربعاء وتعادل معه بلا أهداف.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري في الشوط الثاني.

طالع أيضا

مرتضى: لن نستكمل الدوري تحت أي ظرف ولدينا 3 أسباب

شارك ديفيد لويز فخسر أرسنال أمام سيتي

نابولي يتوج بكأس إيطاليا بالفوز على يوفنتوس

الأهلي لـ في الجول: طلبنا ضم طاهر محمد طاهر

طلعت يوسف لـ في الجول: معظم المدربين يرفضون العمل دون ضمانات صحية

توضيح رسمي يكشف لماذا لم يحتسب هدف شيفيلد المثير للجدل ضد أستون فيلا