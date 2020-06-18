أرتيتا: رأيي لم يتغير حول ديفيد لويز بسبب ما حدث ضد سيتي.. وهذا سبب غياب أوزيل

الخميس، 18 يونيو 2020 - 00:49

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

قال ميكيل أرتيتيا المدير الفني لأرسنال إن رأيه بشأن مدافع الفريق ديفيد لويز رغم الأخطاء التي ارتكبها وأدت لهزيمة فريقه أمام مانشستر سيتي.

وخسر أرسنال من مانشستر سيتي يوم الأربعاء بثلاثية دون رد في ملعب الاتحاد في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة طرد ديفيد لويز إلى جانب تسببه في أول هدفين بأخطاء مباشرة منه.

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وقال أرتيتا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة: "كل شيء سار بشكل خاطئ منذ بداية المباراة، كل حادثة نتمنى عدم حدوثها وقعت".

وعن التبديلين الاضطراريين في أول المباراة قال: "لو تم تشخيصهما إصابات عضلية فربما يكون ذلك بسبب طول فترة الراحة لكن لا أعتقد أن ما حدث له في الملعب له علاقة بذلك".

وعن ديفيد لويز قال: "هو شخص أمين وصريح ورأيي عنه لم يتغير بسبب أدائه في اللقاء".

أما عن قرار عدم وجود مسعود أوزيل في قائمة المباراة قال: "كان قرارا تكتيكيا".

وتجمد رصيد أرسنال عند 40 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.

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