جوارديولا: قلقون بشأن إريك جارسيا.. ومُحرج وخجول مما فعله البيض من أجل السود

الخميس، 18 يونيو 2020 - 00:42

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أرسنال

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن إصابة مدافعه إريك جارسيا وكذلك الحملة ضد العنصرية.

مانشستر سيتي تفوق على أرسنال بثلاثية دون مقابل في لقاء مؤجل من الجولة الـ 28 في أول أيام استئناف النشاط الرياضي في إنجلترا (طالع التفاصيل).

وقال المدرب الإسباني عقب نهاية اللقاء: "نحن قلقون حقا بشأن إريك جارسيا، لقد استجاب جيدا ولكن علينا الانتظار. إنه واعٍ وهي علامة جيدة. وسنجري اختبارا آخر".

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واصطدم الحارس البرازيلي إيدرسون مورايش بمدافعه أثناء محاولة تشتيت الكرة، ليخرج المدافع الشاب على نقالة في الدقيقة 81.

وتطرق المدير الفني للحديث عن المباراة عبر شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية: "في البداية كانت لدينا طاقة كبيرة. الكل أراد الكرة. لم نكن هادئين. سنحت لنا الفرص. كان من المهم التسجيل قبل نهاية الشوط الأول".

وأضاف "أنا سعيد بأداء الفريق. الفريق في هيئة جيدة، وهذا أمر جيد للمباريات القليلة القادمة".

وأكمل "لدينا عين واحدة على المباراة التالية. إيميريك لابورت تعرض لإصابة. لدينا لاعبون يلعبون لمدة 50 أو 60 دقيقة وهو أمر جيد. ويمكن أن نلعب المباراة التالية بشكل جيد".

وانتقل الإسباني للحديث عن حملة ضد العنصرية قائلا: "يجب أن نرسل ألف مليون رسالة إلى السود. أنا مُحرج وخجول مما فعله البيض من أجل السود".

وأردف "كيف يمكن للناس أن يعتقدوا أنهم مختلفون؟ كل ما يحدث جيد وإيجابي. كل ما يمكننا فعله جعل الناس واعية، هذا غير مقبول".

وأتم "علينا القيام بالكثير من الأشياء لصالح السود وهو ما لم نقم به حتى الآن".

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