رسميا - عدم استكمال الدوري الإماراتي بسبب كورونا.. إلغاء الهبوط ومناقشة تحديد البطل من عدمه

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 15:48

كتب : FilGoal

الامارات

قررت رابطة المحترفين بالإمارات عدم استكمال دوري الخليج العربي مع إلغاء الهبوط.

وكانت قد أقيمت 19 جولة ويتبقى 7 جولات على نهاية الدوري الإماراتي.

وأصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في وقت سابق منتصف أغسطس كموعد مبدئي لاستكمال الموسم.

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واعترض 12 فريقا من أصل 14 على فكرة استئناف النشاط وطالبوا بإلغاء الموسم.

وبعد قرار رابطة المحترفين الرسمي بإلغاء الموسم، من المقرر أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم جلسة غدا الخميس عن طريق الفيديو.

ويناقش الاتحاد الإماراتي فكرة منح شباب أهلي دبي لقب الدوري من عدمه.

كما يتم مناقشة فكرة زيادة عدد الأندية 16 الموسم المقبل بتصعيد متصدر ووصيف دوري الدرجة الأولى.

وكان شباب أهلي دبي متصدرا للمسابقة قبل 7 جولات من النهاية برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط عن العين صاحب المركز الثاني.

ويأتي ترتيب الأندية قبل إلغاء الموسم كالآتي:

- شباب أهلي دبي 43 نقطة

- العين 37 نقطة

- الجزيرة 36 نقطة

- الوحدة 35 نقطة

- الشارقة 35 نقطة

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