هل يستطيع بيراميدز تحقيق تصريح زيزو والفوز بالدوري خلال عامين؟

"نستطيع الفوز بالدوري خلال عامين"

هكذا صرح عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني لبيراميدز في ظهوره قبل أسبوعين على قناة "أون تايم سبورتس"، فهل من الممكن فعلا لبيراميدز الفوز بالدوري خلال موسمين؟

في الموسم الماضي، دفع بيراميدز 41 مليون يورو صافية لصناعة فريق قوي يضم كوكبة من نجوم الدوري المصري، ومحترفين مميزين، وهو ما حدث بالفعل.

أسماء مثل كينو وكريستيان بينافينتي وجون سيفوينتي، مدعومين بنجوم الدوري المصري مثل قائد الفريق عبد الله السعيد وإريك تراوري ومحمد فاروق وأحمد الشناوي وعلي جبر وعمر جابر ومحمد مجدي أفشة، كونوا فريقا قويا بالفعل.

لكن الفريق الذي حصد 6 نقاط من الأهلي، و4 من الزمالك، وتأهل لنهائي الكأس بالإطاحة بالأهلي أيضا، أنهى الدوري بـ70 بعد أن فقد 24 نقطة بـ12 تعادلا غير تعادله مع الزمالك، وهزيمتين فقط كانا ضد الإسماعيلي والجونة، وخسر من الزمالك في نهائي الكأس.

أما في العام الجاري، فخسر بيراميدز 4 مباريات من أصل 18، فاز في 9 وتعادل في 5، ولكن تلك النتائج يتم تعويضها بشكل مباشر في إفريقيا مع المدرب أنتي تشاتشيتش حيث تأهل الفريق إلى نصف نهائي الكونفدرالية في المشاركة الأولى، وقد يعد المرشح الأول لحصد البطولة.

نجم الزمالك السابق والمحلل الحالي محمد أبو العلا يقول لـFilGoal.com: "بيراميدز يستطيع التتويج بالدوري، والكونفدرالية. رأينا أندية تتوج بالدوري قديما دون جمهور، الأمر يحتاج لشخصية الفريق لأن الفريق لديه لاعبين متوجين ببطولات بالفعل، بالتالي يستطيع الفريق تحقيق ذلك".

لتحقيق تصريح زيزو على أرض الواقع، يبدو أن بيراميدز اتجه لضم لاعبين مخضرمين في تحقيق البطولات، البداية كانت من عبد الله السعيد، ومع الموسم المقبل ينضم له أحمد فتحي، مع انضمام وشيك لم يصبح رسميا بعد لشريف إكرامي، استراتيجية بيراميدز في التعاقدات تعكس توجها جديدا.

هل تنتقل شخصية البطل إلى بيراميدز مع تلك الصفقات؟

محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي يرى أن تلك الصفقات لا تضع بيراميدز في مقارنة مع الأحمر مثلا من ناحية التتويج بالبطولات "الأهلي يفوز بأي لاعبين، لأن لديه الاستقرار. نحن نتحدث عن فريق لم يكن موجودا قبل عام، نجح في الحصول على المركز الثالث ولعب في الكونفدرالية ويستهدف الفوز بالبطولات. إنبي مثلا صعد عام 2002 وحقق كأس مصر عام 2005، ومثله مثل حرس الحدود الذي فاز بالبطولات أيضا".

يوسف أوضح "رأينا تجارب كثيرة وأندية نجحت في التتويج بالبطولات في أوروبا، طالما هناك استقرار فني وإداري وتعاقدي، مع ضم لاعبين كبار، الأمر ممكن طبعا، لكن المنافسة ستكون شديدة".

واستدرك "الأمر لا يعتمد على الماديات فقط، لابد من الاستقرار الإداري لتحقيق النتائج على المدى البعيد".

أما محمد أبو العلا فلا يرى أن ضم لاعبين مخضرمين كاف لاكتساب شخصية البطل لأنها "تتكون على مدار مواسم طويلة. لابد من الحفاظ على قوام الفريق لفترة. فنيا، بيراميدز استطاع الفوز على الأهلي والزمالك لكنه خسر من أندية صغيرة".

وشدد أبو العلا "اللاعبون المنضمون كبار في السن، لديهم الشخصية لكن هناك فارق بين شخصية اللاعب وشخصية الفريق".

أما أحمد سامي المدير الفني السابق لطلائع الجيش فلا يرى بيراميدز حاليا قادر على الفوز بالبطولات، بل ويحتاج لتدعيم إضافي بجانب أمثال فتحي وإكرامي للفوز بالدوري، "بيراميدز فريق مميز ولديهم لاعبين واعدين، في الموسم الماضي كانوا أقوى كثيرا، ولكن في الموسم الجاري هم فريق مميز لكن لا يستطيع التتويج. للفوز بالدوري والبطولات القارية تحتاج لاعبين كبار، لكن لابد من تدعيمهم بشكل قوي".

فنيا، ماذا ينقص بيراميدز ليصبح منافسا أكثر شراسة؟

يرى يوسف أن الفريق في حاجة لثنائي في خط الظهر، ولاعب في وسط الملعب، ومهاجم، ليصبح فريقا قادر على التتويج.

وشرح يوسف "تحتاج لنوعية العناصر التي تملك الاستمرارية وتحافظ على مستواها".

محمد أبو العلا كان لديه رأي مختلف، هو أن قائمة بيراميدز كافية، وكان يستطيع المنافسة في الموسم الجاري ولكن البداية غير الطيبة ورحيل سيباستيان ديسابر على إثرها، أثروا على الفريق.

أما أحمد سامي فيرى أن "بيراميدز في حاجة لرأس حربة مميز، وأجنحة، وظهير أيسر قوي. أتحدث هنا عن لاعبين سوبر للفوز بالدوري. يجب أن يكون البديل في مستوى الأساسي، أو على الأقل قريب منه في المستوى".

ضيوف FilGoal.com لم يستبعدوا إمكانية فوز بيراميدز بالبطولات وهو فريق بلا جمهور حيث قال يوسف "الجمهور مؤثر في وجوده، لكن أندية المؤسسات مثل إنبي أو الخاصة مثل بيراميدز لا تشعر بذلك التأثير في غياب الجمهور بعكس الأندية الجماهيرية. بقى لنا 7 سنوات الكفة متساوية بين الجميع لغياب الجمهور".

أما أبو العلا فأوضح "الجمهور هو العنصر الأهم، ولكن ليس من الصعب أن يتوج بيراميدز بالدوري، لأن في غياب الجمهور الكفة متساوية بين الجميع".

أما سامي فقال "اللاعبون اعتادوا على غياب الجماهير، ويرون الآن تقييمهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، اللاعبون غير معتادين على وجود الجمهور"، ما يمنح بيراميدز فرص أعلى في مواجهة فرق مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري.

اقرأ أيضا:

دجلة يهدد بالتصعيد ويحدد موعد استئناف النشاط

بيراميدز يقترب من ظهير الترجي

مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري

سر طرد أجيري أمام برشلونة

مدرب بايرن يسعى للثلاثية