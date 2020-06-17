كرة يد - تقرير تونسي: عرض مغري من الزمالك يقربه من لاعب الترجي

يقترب نادي الزمالك من تدعيم صفوف فريق رجال اليد بضم عبد الحق بن صالح لاعب الترجي التونسي.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية أن الزمالك دخل في مفاوضات جدية مع لاعب الترجي وقدم له عرضا مغريا.

وأوضح التقرير أن عرض الزمالك يفوق بكثير ما يتقاضاه اللاعب في الترجي.

وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن عبد الحق بن صالح قد أجل إمضاء التعاقد مع الزمالك ليعرف موقف الترجي.

ويمنح بن صالح الأولوية لنادي الترجي لتجديد تعاقده ولكن بامتيازات جديدة يطالب بها خاصة بعد عرض الزمالك المغري.

وأضاف التقرير أن اللاعب التونسي في انتظار موقف الترجي قبل الاتفاق مع الزمالك بشكل نهائي.

وسبق لبن صالح اللعب لنادي الإفريقي التونسي وأهلي جدة السعودي.

ويبلغ بن صالح من العمر 30 عاما وغادر الإفريقي التونسي في صيف 2017 إلى صفوف الترجي.

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