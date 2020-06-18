ديفيد لويز: لم يكن خطأ الفريق بل خطأي.. كان علي اتخاذ قرار آخر منذ شهرين

أرجع ديفيد لويز سبب هزيمة فريقه أرسنال أمام مانشستر سيتي إلى أخطائه الشخصية وليس أخطاء الفريق.

ديفيد لويز النادي : أرسنال أرسنال

وخسر أرسنال من مانشستر سيتي يوم الأربعاء بثلاثية دون رد في ملعب الاتحاد في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة طرد ديفيد لويز إلى جانب تسببه في أول هدفين بأخطاء مباشرة منه.

وقال ديفيد لويز لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة: "لم تكن أخطاء الفريق أو المدرب بل خطأي أنا".

وواصل "المدرب قام بعمل جيد والفريق كذلك لكن الأمر كان خطأي".

وأكمل "كان ينبغي علي أن أتخذ قرار آخر منذ شهرين، الأمر يتعلق بتعاقدي".

وبسؤاله عما يقصد أجاب المدافع البرازيلي "القرار المختلف هو تحديد مستقبلي مبكرا، لا أستخدم ذلك كعذر وأنا ارتكبت أخطاء وهذا يحدث".

وأتم ديفيد لويز "أحب تواجدي هنا مع الفريق لذلك أواصل العمل بقوة وشاركت اليوم، لم يطلب مني أحد الحديث، أريد البقاء والمدرب يعرف ذلك وهو يريد بقائي ونحن ننتظر القرار".

وانضم لويز إلى أرسنال قادما من غريمه اللندني تشيلسي الصيف الماضي وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

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