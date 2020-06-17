مباشر – تابع استعدادات مانشستر سيتي من قناة النادي قبل ملاقاة أرسنال

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 19:48

كتب : FilGoal

سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي

يعود مانشستر سيتي لاستئناف نشاطه بعد ما يقرب من 100 يوم من التوقف حينما يستضيف نظيره أرسنال اليوم الأربعاء في ملعب الاتحاد.

ويأتي ذلك اللقاء ضمن مؤجلات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

لذا نقدم بث مباشر لقناة مانشستر سيتي التليفزيونية والتي ستعرض الاستعدادات الأخيرة لكتيبة المدرب بيب جوارديولا قبل الالتقاء بأرسنال.

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ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة إثر خوضه لـ28 لقاء.

أما أرسنال فيحتل المركز التاسع بـ40 نقطة بعدما خاض 28 لقاء كذلك.

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