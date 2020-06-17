كادينا كوبي: أجيري طُرد أمام برشلونة لتقليده صافرة الحكم

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 01:26

كتب : FilGoal

خافيير أجيري - ليجانيس

أوضحت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، سبب طرد خافيير أجيري المدير الفني لـ ليجانيس أمام برشلونة.

ليجانيس خسر بهدفين دون رد أمام مضيفه برشلونة في ملعب كامب نو، بالجولة 29 ممن الدوري الإسباني.

وشهد الوقت بدل الضائع إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المكسيكي أجيري بواسطة الحكم مارتينز مونويرا.

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ولم تُظهِر الإعادة التلفزيونية السبب المباشر لهذا الإقصاء، إلا أن برنامج "البارتيدازو" أشار إلى أن "تقليد صافرة الحكم" كان السبب وراء الطرد.

أجيري حاول إرباك اللاعبين على أرض الملعب بتقليد صافرة الحكم، وتلقى تحذيرا بالفعل قبل طرده، إلا أنه كرر الأمر ونال بطاقة حمراء زادت من وضع فريقه صعوبةً.

وتقهقر ليجانيس إلى المركز الأخير من الدوري الإسباني، إذ تجمد رصيده عند 23 نقطة.

"لم نمت، من يظن ذلك فهو مخطئ، طالما ظل الأمل قائما سنقاتل، بل سنقاتل حتى لو زال الأمل".. هكذا صرّح خافيير أجيري مدرب ليجانيس بعد هزيمة الجولة الماضية أمام بلد الوليد.

أجيري الذي أنقذ سرقسطة وإسبانيول من هبوط شبه مؤكد في السابق، يتأزم وضعه أكثر فأكثر بتراجعه إلى المركز الأخير الذي كان يشغله إسبانيول لبعض الوقت.

ليجانيس لم يغادر مراكز الهبوط منذ الجولة الخامسة، ولا يبدو مستقبله أكثر إشراقا مع المدرب المكسيكي الخبير في الليجا.

ولعل ليجانيس لم يمت بعد، لكن الأمر الأكيد أن برشلونة أرسله إلى موتٍ إكلينيكي.

أجيري خسر مباراته رقم 12 على التوالي أمام برشلونة مع 4 فرق مختلفة، فيما حافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم على أرضه هذا الموسم، بل لم يفقد أي نقاط على كامب نو سوى بتعادله أمام غريمه ريال مدريد.

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