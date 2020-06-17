وادي دجلة: نرفض عودة أي منافسات قبل منتصف أكتوبر ونهدد بالتصعيد

يتمسك نادي وادي دجلة بموقفه برفض استئناف مسابقة الدوري ويهدد بالتصعيد إذا لزم الأمر.

وشدد ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة عبر حسابه الشخصي على ذلك.

وكتب سامي: "وادي دجلة يرفض عودة الدوري أو أي منافسات أخرى قبل منتصف أكتوبر 2020".

وتابع "ويهدد دجلة بتصعيد الأمر إن أجبر على غير ذلك".

وكان وادي دجلة ضمن الأندية المدعوة لمناقشة أمر استئناف النشاط أمس الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة رفقة أندية الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة.

وبرر ماجد سامي اختياره لمنتصف أكتوبر بسبب العمل على مصل لمواجهة فيروس كورونا ينتهي في ذلك التاريخ -وفقا لتصريحاته-.

وكان وزير الرياضة واللجنة الخماسية قد أعلنوا استئناف تدريبات الأندية يوم 20 يونيو على أن يعود النشاط في 25 من شهر يوليو.

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