تقرير تونسي: ظهير الترجي يقترب من بيراميدز

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 11:31

كتب : FilGoal

إيهاب المباركي - الترجي التونسي

يبدو أن اللاعب إيهاب المباركي ظهير أيمن الترجي التونسي يقترب من الانضمام إلى صفوف بيراميدز.

وكشفت صحيفة الصباح التونسية أن اللاعب لم يصل إلى اتفاق حتى اللحظة مع ناديه من أجل تجديد تعاقده.

وأوضح التقرير أن ذلك الأمر فتح الباب أمام عديد التكهنات بخصوص وجهة اللاعب المقبلة.

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وأشار التقرير إلى اقتراب المباركي من الانضمام إلى الدوري المصري وبالتحديد نادي بيراميدز الذي يرغب في الاستفادة من خدماته.

ويستغل بيراميدز عدم توصل المباركي لاتفاق مع الترجي بخصوص التجديد ويسعى لضمه مجانا.

ويبلغ المباركي من العمر 28 عاما، وشارك في 17 مباراة مع الترجي هذا الموسم.

ونجح المباركي في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين خلال الموسم الجاري.

وكان الترجي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الزمالك في ربع النهائي.

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