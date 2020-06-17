8 حالات مصابة بفيروس كورونا في دوري القسم الثاني بإنجلترا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 16:13

كتب : FilGoal

روابط إنجلترا

ذكر اتحاد الكرة الإنجليزي أن 8 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا ظهرت في الفحص الأخير للاعبي ومدربي دوري القسم الثاني.

الحالات الـ8 جاءت من 6 أندية بالبطولة التي تعود للحياة يوم السبت بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح اتحاد الكرة الإنجليزي في بيان "هؤلاء اللاعبين أو موظفي الأندية الذين أثبتت الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا سيعزلون أنفسهم الآن بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية".

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وأضاف البيان "فقط أولئك الذين جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية سيسمح لهم بدخول أماكن التدريبات والمباريات".

من جهته، أكد نادي برينتفورد أن حالة من الحالات تعود إليه.

يذكر أن أحمد حجازي يلعب مع وست بروميتش ألبيون، بينما يتواجد سام مرسي في صفوف ويجان أتليتك، ولم يعلن وست بروميتش وويجان إصابة أي شخص حتى الآن.

والجدير بالذكر أن عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز ستعود للدوران يوم الأربعاء.

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