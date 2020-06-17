جوارديولا: سنحاول التكيف مع الجدول المزدحم في أسرع وقت.. وأتخوف من الإصابات

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن لاعبيه سيكون عليهم التكيف مع جدول المباريات المزدحم، الذي يأتي بالتزامن مع عودة الدوري الإنجيزي عقب فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا.

ويستأنف سيتي مشواره في المسابقة، حين يستضيف أرسنال مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد، وهي المباراة الأولى للفريق في الدوري الإنجليزي منذ 3 أشهر.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يجب أن نبدأ الموسم، القرار هو استئناف الدوري، سنلعب، ونحاول نتكيف بأسرع وقت ممكن".

وأضاف "لقد عاد اللاعبون بشكل جيد، ليس لدينا أي شكوى على الإطلاق، لكن الطريقة التي نحن عليها الآن، مثل الأندية الأخرى لا نعرف ما سيحدث".

وواصل "سنرى مستوى الفريق ومن هناك سنرى ما يمكننا تحسينه، كل الفرق في الدوري الإنجليزي كان لديها ثلاثة أسابيع ونصف فقط للاستعداد".

وأردف "نحن نعلم أن هذا لا يكفي، ولكن هذا ما هو عليه الأمر، لقد عانى الجميع في هذه الأزمة شخصياً واقتصادياً، وعلينا أن نتكيف".

واستطرد مدرب برشلونة السابق "اللاعبون يتدربون جيدًا، لكنني لا أعرف حالتهم الفنية بالضبط".

وأبدى المدرب الإسباني قلقه من إمكانية أن تؤدي قلة فترة التدريبات وتراكم المباريات إلى إصابة بعض لاعبيه بعد العودة، وأوضح قائلاً "نعم أنا قلق بشأن خطر الإصابة".

وتابع "نحن مستعدون للعب مباراة واحدة، ولكن مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام وأخرى بعد أربعة أيام.. لسنا مستعدين".

وأتم "علينا أن نقوم بالتدوير واستخدام جميع اللاعبين، اللاعبون في حالة بدنية جيدة".

ويتأخر سيتي بفارق 25 نقطة عن ليفربول متصدر الدوري، والخسارة من أرسنال ستمنح الريدز فرصة التتويج في حالة الفوز على إيفرتون يوم الأحد.

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