نابولي يستدعي جميع لاعبيه لنهائي الكأس بالمصابين والموقوفين

استدعى نادي نابولي جميع لاعبيه لمباراة نهائي كأس إيطاليا المقرر لها مساء اليوم الأربعاء أمام يوفنتوس.

ظهر في القائمة كل من كوستاس مانولاس وهيرفينج لوزانو وحتى الموقوف ديفيد أوسبينا.

وغاب مانولاس عن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام إنتر بسبب تعرضه للإصابة في أحد التدريبات.

أما لوزانو فكان قد تم استبعاده من قبل جينارو جاتوزو المدير الفني بسبب اتهامه بـ "تدمير" التدريب.

ويسافر اللاعبان إلى روما كأعضاء للفريق بما فيهم أوسبينا حارس المرمى رغم إيقافه.

واختار جاتوزو 27 لاعبا لقائمة المسافرين إلى روما لخوض المباراة النهائية وضم ستانيسلاف لوبوتكا الذي يعاني من مشكلة في الفخذ.

وكان نابولي قد تخطى إنتر في نصف النهائي، بينما صعد يوفنتوس بالتغلب على ميلان.

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