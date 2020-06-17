مواعيد مباريات الأربعاء 17-6-2020 والقنوات الناقلة – عودة الدوري الإنجليزي ونهائي كأس إيطاليا

يعود الدوري الإنجليزي مجددا بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والموافق 17 يونيو 2020 والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

تستأنف مباريات البريمييرليج بمباراتين مؤجلتين، الأولى بين أستون فيلا وشيفلد يونايتد في السابعة مساء على قناة بي إن سبورت 1.

بينما قمة اليوم في التاسعة والربع مساء بين مانشستر سيتي وأرسنال على ملعب الاتحاد عبر بي إن سبورت 3.

وبعد انتهاء اليوم يتبقى 9 جولات على ختام الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كأس إيطاليا

يقام نهائي كأس إيطاليا اليوم بين يوفنتوس ونابولي على ملعب أولمبيكو في روما.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الدوري الإسباني

تقام 3 مباريات من الدوري الإسباني اليوم الأربعاء أبرزها مواجهة أوساسونا وأتليتكو مدريد.

ويسعى أتليتكو مدريد في العاشرة مساء عبر بي إن سبورت 3 أن يفك عقدة التعادلات المتتالية ويحقق فوز أول في الدوري بعد غياب.

كما يستضيف إيبار فريق أتليتك بلباو في السابعة والنصف مساء، وفي نفس التوقيت يحل سيلتا فيجو ضيفا على بلد الوليد.

الدوري الألماني:

بعد حسم بايرن ميونيخ اللقب، يستأنف الدوري الألماني اليوم بخمس مباريات.

أبرز المباريات في الثامنة والنصف مساء بين بوروسيا دورتموند وفريق ماينتس.

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