مانشستر سيتي سيدعو سيلفا لوداع مناسب عقب عودة المشجعين

سيدعو مانشستر سيتي لاعبه ديفيد سيلفا إلى النادي من أجل تلقي وداع مناسب عند السماح بعودة المشجعين.

الإسباني أعلن في وقت سابق رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم دون الإفصاح عن وجهته المقبلة.

وتقام باقي مباريات الدوري الإنجليزي دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن المنتظر أن تعود المنافسات بدءا من اليوم الأربعاء خلف أبواب مغلقة.

وقال بيب جوارديولا المدير الفتي في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة أرسنال: "من المؤسف أن ديفيد سيخوض مبارياته الأخيرة هنا بدون جماهير، لا أحد يريد أن يكون في ذلك الوضع".

وعن رحيل سيلفا بعد يايا توريه وبابلو زاباليتا وجو هارت وفينسنت كومباني من حققوا لقب دوري 2012 التاريخي، واصل بيب "هؤلاء اللاعبون المذهلون يعرفون بالضبط ما فعلوه لجعل هذا النادي كما هو الآن".

وأتم "سيبقى ديفيد حتى نهاية الموسم، فعندما يعود كل شيء إلى طبيعته، سيعود ونأمل أن يتمكن من الحصول على وداع كبير مع الجماهير".

سيلفا شارك الموسم الجاري في 28 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 8.

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