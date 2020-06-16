لاعب بوكا جونيورز السابق يروي كيف "حلل فضائيين روحه"

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 21:29

كتب : FilGoal

جييرمو مارينو - بوكا جونيورز

يحاول لاعب كرة القدم خلق الأعذار حال تأخره عن التدريبات، لكن "الكائنات الفضائية اختطفته" هذا أغرب عذر قد تسمعه.

كشف جوستافو لورينتزيتي لاعب يونفرسيداد دي تشيلي أن زميله السابق جييرمو مارينو أرجع تأخره في أحد المرات عن تدريبات الفريق لهذا العذر الغريب.

وقال لورينتزيتي عبر إذاعة "لادو بي" التشيلية: "قال جييرمو أنه وصل متأخرا إلى التدريب لأنه تعرض للخطف عن طريق كائنات فضائية".

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وأوضح "في بعض الحالات يقول اللاعب غادرت يومين وعدت عقب خطفي من قبل فضائيين، لكن جييرمو ليس ذلك النوع من اللاعبين هو شخص جيد والجميع يعلم ذلك".

وتابع "بدأ في توضيح الأمور عن كيفية اختطافه وتشريحه عن طريق الفضائيين".

وأكمل "قال لقد أخذوا روحي وحللوها أثناء الرحلة واعتنوا بي، لقد قال شيئا مثل ذلك".

وأردف "أنا أؤمن بوجود الفضائيين، لقد قدم توضيحا رائعا وصدقنا ما قال، على أي حال اخُتطف من قبل الفضائيين".

وأتم "لا أعرف إن أخبر خورخي سامباولي بنفس القصة، بالتأكيد تحدثوا بعد ذلك، واعتقد أنه عليه تصديقه، ماذا يمكنني أن أقول؟ هذا يستحق قناة ديسكفري أو شيء من هذا القبيل".

وتدرب جييرمو تحت قيادة الأرجنتيني خورخي سامباولي أثناء تدريبيه لـ يونفرسيداد دي تشيلي محققا لقب الدوري 3 مرات ولقب كوبا سود أمريكانا 2011 وتزامل الثنائي سنويا بين 2011 و2013.

كما لعب الأرجنتيني جرييمو بقميص بوكا جونيورز بين 2005 وحتى 2010.

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