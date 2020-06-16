مصيلحي يكشف لـ في الجول كواليس الاجتماع مع اتحاد الكرة: ناديان وافقا على عودة الدوري

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 20:07

كتب : هاني العوضي

توافد الأندية على اجتماع اللجنة الخماسية

قال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري إن الأهلي وإنبي هما من وافقا فقط على عودة الدوري فيما اعترض البقية على حدوث الأمر.

وشهد اليوم الثلاثاء أولى اجتماعات اتحاد الكرة مع الأندية لتحديد مصير الدوري وبحضور كل من الأهلي والاتحاد وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة.

وقال مصيلحي لـFilGoal.com: "الأهلي وإنبي هما من وافقا فقط على عودة الدوري".

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وأضاف "فيما اعترض الآخرون على القرار".

وتابع "أبلغنا مسؤولي اتحاد الكرة بكيفية عودة الفرق للمران بعد 4 أيام فقط وكيف نستطيع إجراء فترة إعداد جيدة قبل موعد عودة الدوري في 25 يوليو".

وأضاف مصيلحي "قيل لنا إن الدوري ربما يعود في السابع أو الثامن من شهر أغسطس نظرا لأن نهاية الشهر الجاري ستشهد دخول فترة عيد الأضحى".

من ناحية أخرى كشف مصيلحي عن مناقشة اتحاد الكرة في لوائح الانتخابات وقال: "طلبنا ألا يكون هناك شخص يترشح لديه تضارب في المصالح".

وأكمل "كما تطرقنا للحديث عن بند الثماني سنوات وأنه لا يحق لشخص الترشح بعد الفترتين سوى على منصب أعلى إن أراد الاستمرار في اتحاد الكرة".

وأتم "لكن ذلك الأمر لا يسري على رئيس الاتحاد لأنه لا يوجد منصب أعلى منه".

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