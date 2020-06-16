البافاري لا ينسى.. بايرن يرد على تتويج بريمن في 2004 ويحصد لقب الدوري الألماني الـ 30

توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني للمرة الـ 30 في تاريخه بعد الفوز على فيردر بريمن في الجولة الـ 32.

ولن ينتظر البافاري نتيجة لقاء بوروسيا دورتموند ضد ماينتس بعدما وسع الفارق إلى 10 نقاط مؤقتا قبل جولتين على النهاية.

بايرن رفع رصيده إلى 76 نقطة بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند، بينما يصارع بريمن على الهروب من الهبوط وما زال متمسكا بالأمل برصيد 28 نقطة في المركز الـ 17 قبل الأخير.

ألقاب بايرن الـ 30 موزعة بين 29 لقبا تحت مسمى "البوندزليجا" ولقب بالمسمى القديم حصده البافاري عام 1932.

ولا ينسى بايرن ميونيخ تتويج فيردر بريمن بلقب الدوري الألماني عام 2004 على حسابه بملعب أليانز أرينا، وبعد 16 عاما يُتوج بايرن بلقبه الـ 30 في ملعب فييسر ستاديون قبل جولتين على النهاية.

وعادل بايرن ميونيخ رقم يوفنتوس الإيطالي في عدد ألقاب الدوري المتتالية برصيد 8 بدءا من موسم 2012-13 وحتى 2019-2020، وليصبح ثاني فريق ضمن الدوريات الخمس الكبرى يحقق هذا الإنجاز.

لكن يوفنتوس يمتلك فرصة التتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الجاري ليحقق اللقب للمرة التاسعة في تاريخه تواليا.

كل هذا لم يكن ليحدث لولا الخسارة من إينتراخت فرانكفورت 5-1 في الدور الأول، أعقبها رحيل الكرواتي نيكو كوفاتش عن تدريب الفريق.

وجاء هانز ديتير فليك، مساعد يواكيم لوف في منتخب ألمانيا حصل على مقعد الرجل الأول، وهو ليس بغريب عن بايرن بعدما لعب بقميصه 5 سنوات بين 1985 و1990.

الحمض النووي البافاري ظهر من جديد بمثلث مُكون من أوليفر كان في منصب إداري بالنادي ورفقة حسن صالح حميديتش في منصب المدير الرياضي.

فليك قاد الفريق في 29 مباراة فاز في 26 وتعادل في 1 وخسر 2، حصد لقب الدوري وتأهل لنهائي كأس ألمانيا وقاب قوسين أو أدنى من ربع نهائي دوري الأبطال.

عادت الروح للفريق، والآن بعدما كان موسم بايرن للنسيان صار هدف البافاريون ثنائية محلية ليست بجديدة على خزائن عملاق ألمانيا، قد تكون ثلاثية.

ويقترب البولندي روبرت ليفاندوفسكي من حصد لقب هداف الدوري الألماني للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة على التوالي.

البولندي رفع رصيده إلى 31 هدفا الموسم الجاري وهو الرقم الشخصي الأفضل له في الدوري الألماني بعدما سجل الموسم الماضي 30 هدفا.

ليفاندوفسكي سجل اليوم هدفه رقم 31 في الدوري الألماني هذا الموسم، والهدف رقم 45 في جميع المسابقات 🏟💪 pic.twitter.com/kw7DnajzsO — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 16, 2020

كما عادل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج موسم 2016-17 بنفس الرصيد كأكثر أجنبي تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري الألماني ولديه 180 دقيقة لانفراد بالصدارة.

وكذلك تألق الألماني توماس مولر إذ ساهم بصناعة 20 هدفا في الموسم وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل.

وعادل توماس مولر ودافيد ألابا الرقم القياسي المسجل باسم زميلهم السابق فرانك ريبيري بالتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخهم بالدوري الألماني.































وصف المباراة

بايرن بدأ بقوته الضاربة أمام بريمن بدءا من مانويل نوير في حراسة المرمى أمامه دافيد ألابا وجيروم بواتينج وعلى الأطراف بنيامين بافارد وألفونسو ديفيز.

وفي خط الوسط يتتواجد يوزوا كيميتش وبجواره ليون جورتزيكا وأمامهم توماس مولر.

بينما يتواجد سيرجي جنابري يمينا وكينجسلي كومان يسارا ومن أمامهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

🏟 تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة فيردر بريمن في لقاء حسم لقب الدوري الألماني pic.twitter.com/drny4fWqX2 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 16, 2020

الشوط الأول كان بعنوان سيطرة بافارية، وشهدت الدقيقة 19 بطاقة صفراء للكندي ألفونسو ديفيز.

الكندي ابن العشرين ربيعا سجل أعلى سرعة في مباراة اليوم للاعب في الدوري الألماني في المواسم الستة الأخيرة بـ 36.51.

وصل ألفونسو ديفيز إلى رقم قياسي جديد في الدوري الألماني حيث بلغت سرعته 36.51 كيلومتر / الساعة في الشوط الأول ضد فيردر بريمن. 🏃‍♂ pic.twitter.com/10gjYksEU9 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 16, 2020

في الدقيقة 24 هدد كومان مرمى أصحاب الأرض برأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

تواصل ضغط بايرن وأسفر عما أراد الضيوف، تمريرة عرضية طولية من جيروم بواتينج إلى ليفا في عمق منطقة جزاء بريمن في الدقيقة 44.

البولندي استلم الكرة بكل أريحية وسدد كرة باغتت الحارس وسكنت الشباك مباشرة معلنة عن الهدف الأول.

ا̷ل̷د̷و̷ر̷ي̷ ̷ا̷ل̷أ̷ل̷م̷ا̷ن̷ي̷ ̷ل̷ك̷ر̷ة̷ ̷ا̷ل̷ق̷د̷م̷ ❌ دوري ليفاندوفسكي لكرة القدم ✅ pic.twitter.com/aJ9eMyLdNw — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 16, 2020

في الشوط الثاني تواصل نفس النهج وسجل البولندي هدفا في الدقيقة 55 بالكعب بعد عرضية من توماس مولر لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل الأخير.

بريمن أجرى تغييرين يضاف لتغيير بين الشوطين في الدقيقة 62 لكن مجريات اللقاء لم تتغير ظل اللقاء كما هو سيطرة حمراء.

وقبل 11 دقيقة على نهاية اللقاء تعرض ألفونسو ديفيز لبطاقة حمراء أولى في المباراة بعد حصوله على إنذار ثان عقب ضرب المنافس دون كرة.

لحظة طرد ألفونسو ديفيز في الدقيقة 80 🔴 pic.twitter.com/xa3wxlGvvH — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 16, 2020

وأجرى فليك أول تغيير له في المباراة لتعديل خطة الفريق في أرضية الملعب بعد الطرد بعد نزول لوكاس هيرنانديز بدلا من سيرجي جنابري.

الياباني أوساكو كاد يُؤجل تتويج بايرن باللقب لكن رأسيته وجدت يد مانويل نوير في الدقيقة 89 ببراعة.

الحكم أطلق صافرته وسط احتفالات للاعبي بايرن ميونيخ لكنها منقوصة وجود الجماهير.

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