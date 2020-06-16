ماجد سامي يوضح لـ في الجول سبب رفضه عودة الدوري مقابل تمسك الأهلي.. وأزمة "درع نادي القرن"

كشف ماجد سامي رئيس وادي دجلة كواليس اجتماعه مع محمود الخطيب نظيره في الأهلي اليوم قبل الاجتماع مع اتحاد الكرة.

وقال ماجد سامي في حواره لـFilGoal.com: "أبلغت الخطيب أن مخاطر استكمال الدوري أكبر من فوائده بسبب تفشي فيروس كورونا واحتمالات تعرض الأجهزة الفنية واللاعبين للعدوى دون وجود علاج حتى الآن".

وتابع "عودة النشاط ستمثل خسائر مالية فادحة لنا ستصل لحد إشهار الإفلاس لأن الموارد المالية للأندية قلت منذ 15 مارس ماضي إذ أننا نحصل على حق رعاية يصل لـ8 مليون جنيه فقط مقابل إنفاقنا على الدوري 100 مليون جنيه".

وأردف "استكمال الدوري سيوفر 4 مليون جنيه فقط من إجمالي 20 مليونا سننفقها على استكمال المسابقة وهو مبلغ غير متوفر لنا في دجلة على سبيل المثال، نحن حتى لا نملك حق تأجير الحافلات أو الملاعب أو الفنادق".

وأضاف ماجد سامي "الخطيب تفهم ما أقوله ولكنه قال لي إن إلغاء الدوري يعني خسارة الأهلي لمبالغ تصل لـ122 مليون جنيه بسبب حقوق البث والرعاية".

وأكمل "لكن الأهلي عكس الجميع فهو الوحيد الذي يربح جراء استكمال النشاط بسب حجم أرقام الرعاية له عكس باقي الـ17 فريقا الباقين بالدوري".

كواليس اجتماع اتحاد الكرة

وعن كواليس الاجتماع في اتحاد الكرة مع الاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة قال: "نقلت نفس وجهة نظري له وتخوفي من عودة النشاط والأزمات المالية التي تعصف بنا".

وأكمل "وعدنا عمرو الجنايني بمحاولة حل تلك الأزمات".

وتابع "نعم المسابقات عادت في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والبرتغال وإنجلترا لكن البلد الذي عشت فيه وهو بلجيكا والذي تعلمت فيه إدارة كرة القدم تم إلغاء الدوري فيها وكذلك فرنسا".

وأوضح رئيس وادي دجلة "هذا يعني أن لكل بلد ظروفها الخاصة وأولا وأخيرا الأندية هي من تقرر".

وأكمل "الاتحاد الدولي قال إن الحكومات تتخذ قرار الإلغاء باستكمال النشاط أو تعطي السماح لكن لا تملك إجبار الأندية على اللعب رغما عنهم".

وتابع حديثه مدللا على الأزمات التي قد تواجه عودة الدوري "الزمالك على سبيل المثال لديه لاعبين من المغرب يلعبون بشكل أساسي ولن يستطيعون العودة لمصر لأن المغرب أغلق الطيران حتى شهر سبتمبر المقبل".

وأردف "أصبح الحل الوحيد لعودة أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم هو استئجار الزمالك لطائرة خاصة، هل الزمالك لديه قدرة مالية لذلك الحل؟".

وأضاف "البعض اقترح تحمل صندوق تحيا مصر المساهمة في علاج الأزمات المالية للأندية وهذا مستحيل لأن هذا الصندوق الهدف منه دعم الشعب وقطاعات الدولة الأهم والأخطر من كرة القدم".

الحل الأمثل

وانتقل ماجد سامي للحديث عن الحل الأمثل من وجهة نظره قائلا: "في رأيي علينا ببدء دوري جديد في شهر أكتوبر المقبل للتغلب على أزمة المؤجلات".

وأكمل "في ذلك الوقت سيكون العقار الذي حصلت على حقوق إنتاجه أحد الشركات المصرية متداولا وسيصبح كورونا مرض له علاج وليس وباء قاتلا، أن نلعب ونمرض أفضل من أن نلعب ونموت".

وبسؤاله ماذا لو أصر اتحاد الكرة على لعب الدوري أجاب "أنا هنا لا أتحدث عن موقف دجلة وحده بل هناك أغلبية ترفض عودة النشاط وليس في الدوير الممتاز فقط بل والدرجتين الثانية والثالثة".

وعن أن الأندية لا تملك قرار إلغاء المسابقة لأنها لا تديرها قال: "ولكنها صاحبة الحقوق وهي من تلعب".

وأضاف "وبالمناسبة الفائدة الأهم من هذا الاجتماع أنه تقرر إطلاق رابطة الأندية المحترفة وهناك خطوات عملية وجادة ستتحقق في هذا الجانب خلال الأيام القادمة بحيث يتم الانتهاء منها قبل انتهاء مدة اللجنة الخماسية الحالية حتي لا يتم ترحيل الموضوع لمجلس الإدارة القادم الخاص باتحاد الكرة والذي قد يعترض على هذه الخطوة".

درع نادي القرن

وبسؤاله عن الجدل الذي حدث بسبب ما نشره عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن التقاطه لصورة مع درع نادي القرن في الأهلي أجاب "الأمر كله مزاح".

وأضاف "ما حدث أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ونحن كنا نتحرك من القاعة التي كنا نجلس فيها مع الخطيب في الجلسة الودية بالأهلي شاهد دولاب البطولات وطلب التصوير مع الكؤوس والدروع بينما كنت أتوجه لسيارتي لكي أحضر منها شيئا لي".

وأكمل "فناداني الخطيب وطلب مني العودة والتصوير معه هو ومصيلحي وقال لي احمل درع نادي القرن فأخذته ورفعته كأني من فزت به فقال لي مداعبا سوف أسجل هذه اللقطة من أجل أن "أوديك في داهية بسببها" وكان الموقف كله عبارة عن مزاح وروح مرح".

وأتم ماجد سامي حواره "وأنا ما كتبته على صفحتي بشأن تلك اللقطة كان في نفس الإطار".

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