مؤتمر سيتيين: جريزمان يستحق الثناء.. ولهذه السبب كانت مباراة صعبة

اعترف كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، أن فريقه لم يقدّم أفضل مستوياته في مواجهة ليجانيس.

برشلونة فاز بصعوبة على ضيفه المدريدي في ملعب كامب نو بهدفين دون رد، في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وصرّح سيتيين بعد المباراة: "كنت أعرف أنها ستكون مباراة صعبة. طالما لم نكن محظوظين بالتسجيل مبكرا لفتح المباراة، فإنها ستصير صعبة، وهذا ما حدث".

وأضاف: "بدأنا جيدا، لكننا خسرنا بعض الكرات بعد ذلك، وأعدناهم للمباراة، كان من الممكن أن يسجلوا، ثم عدنا للسيطرة على المباراة".

وواصل: "لقد أغلقوا المساحات بشكل مميز ودافعوا جيدا، ليس من السهل العثور على مساحات في مواجهتهم، كما أننا لم نتمتع بدقة كبيرة في التعامل مع الكرة حتى الآن".

وأكمل: "عندما لا تكون جيدا في السيطرة على الكرة، فإن هذا يكلفك الكثير، لقد كدسوا العديد من اللاعبين في الدفاع وتمتعوا بقوة بدنية كبيرة لإلحاق الضرر بنا".

واسترجع مباراة الكأس التي فاز فيها فريقه 5-0: "خلافا لمباراة الكأس، فإننا عانينا اليوم في إيجاد المساحات، لم نستطع خلق مواقف مواجهة مع حارس المرمى".

وأشاد بـ أنطوان جريزمان: "ليس من السهل اللعب في العمق مع هذا القدر من المدافعين، لكن جريزمان يقوم بعمل جدير بالثناء. اليوم سجل هدفا لكن تم إلغائه. إنه لاعب مهم لنا جميعا".

كما تحدث عن أنسو فاتي الذي افتتح التسجيل: "أنسو فاتي عانى من انزعاجات عضلية لعدة أسابيع، واليوم قدم 45 دقيقة مميزة، سجل الهدف الأول، أنا سعيد بعمله الدفاعي ومساعدته لنا".

وأتم مبررا اختياره ليبدأ أساسيا: "اخترنا الدفع بـ فاتي اليوم لأنه قدّم مستويات مميزة في الحصص التدريبية الأخيرة. بالطبع هو يفتقد لبعض الأمور، لكنه يحتاج إلى الاستمرارية. قدم عملا مميزا في الوقت الذي لعبه، ولم نرد المغامرة به أكثر".







































أنسو فاتي، وليونيل ميسي، سجلا هدفي برشلونة بالتقاسم على شوطي اللقاء.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في المركز الأول بفارق 5 نقاط مؤقتا عن مطارده ريال مدريد، فيما تجمّد رصيد ليجانيس عند 23 نقطة، وتقهره إلى المركز الأخير.

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