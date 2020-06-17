كاستييخو عن عملية السطو: ما حدث استمر 20 ثانية لكن الخوف يلازمني الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 00:17 كتب : FilGoal سامو كاستييخو - ميلان - يوفنتوس سامو كاستييخو ميلان الدوري الإيطالي نرشح لكم أخر الأخبار مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا 48 دقيقة | الدوري المصري كادينا كوبي: أجيري طُرد أمام برشلونة لتقليده صافرة الحكم ساعة | أوروبا مانشستر سيتي سيدعو سيلفا لوداع مناسب عقب عودة المشجعين ساعة | الدوري الإنجليزي مؤتمر سيتيين: جريزمان يستحق الثناء.. ولهذه السبب كانت مباراة صعبة ساعة | أوروبا مدرب الوداد السابق: وليد الكارتي كانت أمامه فرصة للانضمام لـ الأهلي والزمالك ساعة | الوطن العربي أبو ريدة: الأولوية بالنسبة لي انتخابات اتحاد الكرة وليس الكاف.. ورسالة لـ محمد صلاح ساعة | الدوري المصري أكرم توفيق: الجونة أبلغني برغبة الأهلي في عودتي.. وتمنيت المشاركة أمامه ساعة | الدوري المصري مدير المسابقات في كاف: دوري الأبطال يستكمل في سبتمبر ولم يتم تغيير مكان النهائي ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا مدير المسابقات في كاف: دوري الأبطال يستكمل في سبتمبر ولم يتم تغيير مكان النهائي السعيد: قوة بيراميدز ستزداد بانضمام فتحي وإكرامي.. والأفضل بدء دوري جديد ماجد سامي يوضح لـ في الجول سبب رفضه عودة الدوري مقابل تمسك الأهلي.. وأزمة "درع نادي القرن" رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يوضح الخطوات التي سيتم اتخاذها للاعبين لعودة الدوري الأكثر مشاهدة 1 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 2 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 3 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 4 وائل جمعة قبل الأهلي.. من توصية طه بصري برحيله عن المحلة لاستبعاد دولي حول مسيرته أمس اليوم غدا الدوري الألماني 0 فيردر بريمن 1 بايرن ميونيخ انتهت الدوري الألماني 3 بوروسيا مونشنجلاتباخ 0 فولفسبورج انتهت الدوري الألماني 2 فرايبورج 1 هيرتا برلين انتهت الدوري الألماني 1 يونيون برلين 0 بادربورن انتهت الدوري الإسباني 2 برشلونة 0 ليجانيس انتهت الدوري الألماني - بوروسيا دورتموند - ماينتس 05 لم تبدأ 20:30 الدوري الألماني - لايبزج - فورتونا دوسلدورف لم تبدأ 20:30 الدوري الألماني - باير ليفركوزن - كولن لم تبدأ 20:30 الدوري الألماني - إينتراخت فرانكفورت - شالكه لم تبدأ 18:30 الدوري الألماني - أوجسبورج - هوفنهايم لم تبدأ 20:30 الدوري الإسباني - ريال مدريد - فالنسيا لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - ديبورتيفو ألافيس - ريال سوسيداد لم تبدأ 19:30 الدوري البرتغالي - فيتوريا غيمارايش - موريرينسي لم تبدأ 20:00 الدوري البرتغالي - بوافيستا - فيتوريا سيتوبال لم تبدأ 20:00 قد ينال إعجابك