كاستييخو عن عملية السطو: ما حدث استمر 20 ثانية لكن الخوف يلازمني

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 00:17

كتب : FilGoal

سامو كاستييخو - ميلان - يوفنتوس

سامو كاستييخو ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا 48 دقيقة | الدوري المصري
كادينا كوبي: أجيري طُرد أمام برشلونة لتقليده صافرة الحكم ساعة | أوروبا
مانشستر سيتي سيدعو سيلفا لوداع مناسب عقب عودة المشجعين ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سيتيين: جريزمان يستحق الثناء.. ولهذه السبب كانت مباراة صعبة ساعة | أوروبا
مدرب الوداد السابق: وليد الكارتي كانت أمامه فرصة للانضمام لـ الأهلي والزمالك ساعة | الوطن العربي
أبو ريدة: الأولوية بالنسبة لي انتخابات اتحاد الكرة وليس الكاف.. ورسالة لـ محمد صلاح ساعة | الدوري المصري
أكرم توفيق: الجونة أبلغني برغبة الأهلي في عودتي.. وتمنيت المشاركة أمامه ساعة | الدوري المصري
مدير المسابقات في كاف: دوري الأبطال يستكمل في سبتمبر ولم يتم تغيير مكان النهائي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 2 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 3 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 4 وائل جمعة قبل الأهلي.. من توصية طه بصري برحيله عن المحلة لاستبعاد دولي حول مسيرته
قد ينال إعجابك