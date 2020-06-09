كاستييخو يكشف عن سرقته بـ "سلاح موجه لرأسه"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 19:23

كتب : FilGoal

سامو كاستييخو - ميلان - يوفنتوس

كشف الإسباني سامو كاستييخو جناح ميلان الإيطالي تعرضه للسرقة بسلاح موجه لرأسه اليوم الثلاثاء.

الإسباني البالغ 25 عاما نشر عبر "إنستجرام ستوري" قائلا: "هل كل شيء على ما يرام في ميلانو؟ لقد تعرضت للتو للسرقة من قبل اثنين من الفتيان بمسدس موجه إلى وجهي".

ووفقا لموقع "ميلان نيوز" فأن اللاعب تعرض لسرقة ساعته أثناء تواجده في سيارته.

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لاعب فياريال السابق انتقل لـ ميلان مقابل 21 مليون يورو في صيف 2018.

وسجل الموسم الجاري هدفا وحيدا وقدّم 4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة خاضها بقميص الروسونيري.

ولن يشارك اللاعب في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس بسبب إيقافه لتراكم البطاقات.

وتعود الكرة لـ إيطاليا مجددا عن طريق مباريات كأس إيطاليا وتبدأ بلقاء يوفنتوس وميلان، وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 1-1 في سان سيرو.

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