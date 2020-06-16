مصدر بـ الأهلي يرد عبر في الجول على "احتمالية رحيل فايلر إلى سويسرا"

شدد مصدر مسؤول داخل الأهلي على عدم صحة التقارير التي ربطت المدير الفني للفريق، ريني فايلر، بالعودة إلى سويسرا عن طريق فريق جراسهوبرز.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "فور معرفتنا بأمر هذه التقارير، تواصلنا مباشرة مع وكيل فايلر، واستفسرنا منه عن هذا الأمر".

وأكمل "الوكيل أكد لنا عدم صحة هذه التقارير، وأن فايلر مازال على موقفه بالاستمرار مع الأهلي".

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وأوضح "هناك ثقة في موقف فايلر، حيث تم إخباره بتفاصيل قرارات الدولة باستئناف النشاط وعودة الدوري، وعليه أعطى توجيهات خاصة بخطة تدريبات الفريق لحين عودته".

وأكد المصدر "سيحدد فايلر موعد عودته من سويسرا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة. 49 نقطة من 17 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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