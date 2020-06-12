خالد مرتجي يكشف تفاصيل الاتفاق مع فايلر لتجديد تعاقده

أعلن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي توصل ناديه لاتفاق مع ريني فايلر المدير الفني للفريق بتجديد تعاقده لعامين مقبلين.

وينتهي تعاقد فايلر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري وبدأت الإدارة في الدخول في مفاوضات معه لضمان بقاءه على رأس الفريق.

وقال مرتجي عبر موقع الأهلي الرسمي: "اتفقنا مع فايلر على تجديد تعاقده لموسمين بتكليف من رئيس النادي محمود الخطيب ولم نفاوض أي مدرب آخر".

وأكمل "تم تكليفي أنا وأمير توفيق مدير التسويق بالتفاوض مع فايلر بعدما أبدى المدير الفني ترحيبه بالبقاء في الأهلي".

وواصل "أجرينا ثلاثة اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع فايلر ووكيله وبحضور أمير توفيق خلال ثلاثة أيام وانتهينا بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية لتجديد التعاقد وتم عرض نتائج الاجتماعات على الخطيب الذي وافق كل الأمور".

وشدد مرتجي "لم تكن هناك مشكلة أو خلاف حول أي شيء لوجود رغبة من الطرفين في الاستمرار سويا".

وتابع "النادي متمسك بفايلر لأنه مدرب مميز ويسير بخطى ثابتة وهناك قناعة كامة بمقومات الشخصية التي يملكها ويليق بالأهلي".

وأكمل "في المقابل رحب فايلر بشدة بتجديد عقده وعبر عن ارتياحه الكامل بمنظومة العمل في الأهلي وأنه يلقي معاملة محترمة ومحترفة. ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذي بدأه منذ توليه المهمة".

وعن تأخر التوقيع على العقد أوضح مرتجي "فايلر طلب أن يكون التوقيع بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التي لم تتواجد معه في القاهرة خلال الأشهر الماضية وبسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران لم يتمكن من العودة لبلده إلا قبل عدة ساعات".

وشدد "قبل سفره كان هناك اتصالات معه من جانبي ومن قبل أمير توفيق وكل شيء يسير بشكل إيجابي وهو ما جعل الخطيب يجلس معه من قبل ثلاث مرات لمناقشته في خططه المستقبلية للنادي".

وأضاف مرتجي "أثق تماما في شخصية فايلر خاصة وأنه أبلغني من قبل أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقي العديد من عروض التدريب في دول مختلفة. لكنه سعيد بالعمل في الأهلي ويرغب في الاستمرار بمهمته وعليه سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة ودون أية عراقيل من الجانبين".

وأتم عضو مجلس إدارة الأهلي حديثه "أنا مندهش مما يثار بأن الأهلي يتفاوض مع مدرب آخر وهو حديث عار تماما عن الصحة ولم يحدث، وكيف نتفاوض مع مدرب آخر ونحن اتفقنا مع فايلر على تجديد تعاقده لموسمين؟".

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة. 49 نقطة من 17 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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