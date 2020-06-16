رئيس الإسماعيلي: لن نُجبر على اللعب وملتزمون بقرار غالبية الأندية حفاظا على الأرواح

أعرب إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي عن استغرابه الشديد من إعلان اللجنة الخماسية ووزارة الرياضة باستئناف مسابقة الدوري يوم 25 يوليو.

وكشف رئيس الإسماعيلي عن التزام ناديه بقرار أغلب الأندية برفض استئناف المسابقة حفاظا على الأرواح في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال عثمان في تصريحات للصحفيين: "القرار جاء بلا مقدمات، خاصة أن اللجنة الخماسية دعت إلى اجتماعا مع الأندية لمناقشة الأمور".

وتابع رئيس الإسماعيلي "فوجئنا أيضا بتقسيم الأندية لثلاث مجموعات وهو أمر مستغرب ولا يمكن تفسيره سوى أنه محاولة لفرط عقد الأندية الرافضة لاستئناف المسابقة".

وأضاف عثمان "ما يدعو إلى الاستياء والاندهاش هو إعلام وزير الرياضة واللجنة الخماسية موعد بدء الدوري قبل الاجتماعات، وهذا يزيد من إصرار الأندية الرافضة لعودة الدوري".

وشدد رئيس الإسماعيلي "الأندية لا يمكنها تحمل مسؤولية إصابة أي لاعب وإداري أو من العاملين".

وتابع "على من اتخذ القرار تحمل المسؤولية المدنية والجنائية حيال أية أضرار قد تترتب على استئناف المسابقة".

وواصل رئيس الإسماعيلي "أيضا على مصدر قرار العودة تحمل قيمة النفقات التي تتكفلها التدابير الاحترازية فالأندية مثقلة بالالتزامات ولديها مستحقات متأخرة لدى الجبلاية والشركات الراعية".

وتسائل عثمان "ماذا لو أصيب لاعب أجنبي وتقدم بشكوى ضد النادي للاتحاد الدولي (فيفا)؟ فالقانون قد وفر حماية اللاعبين حال وجود جائحة مثل التي نحن بصددها".

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت قرارا بالتعاون مع اللجنة الخماسية على استئناف التدريبات يوم 20 يونيو والمسابقات يوم 25 يوليو.

وأضاف عثمان "أنا كرئيس نادي اختارته الجمعية العمومية مسؤول عما قد يحدث لأي من أفراد النادي لذلك لا يمكن المغامرة بحياة هؤلاء في ظل تزايد الوفيات والإصابات".

وشدد "بناء على ذلك نتمسك بعدم استئناف المسابقة حفاظا على الأرواح وخوفا من الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم وبعائلاتهم".

وتابع "اللاعبين الأجانب خارج مصر حاليا وسط تعليق رحلات الطيران، ونجهل موعد بدء الرحلات في دول هؤلاء اللاعبون وبفرض عودتهم سيخضعون لحجر صحي 15 يوما، فمتى سيتم تجهيزهم؟".

وواصل "الإسماعيلي والأندية الرافضة لاستئناف المسابقة ستسلك كل السبل التي تناى وتدفع الضرر عن اللاعبين وكل أفراد المنظومة".

وأتم رئيس الإسماعيلي تصريحاته "ننتظر ما ستسفر عنه اجتماعات الأندية وعلى ضوء ذلك ستتحدد أمور كثيرة تتعلق بموقف النادي".

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