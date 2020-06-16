مصدر في الأهلي لـ في الجول: تلقينا إنذارا من تركي آل الشيخ ونمتلك المستندات التي تدعم موقفنا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 14:22

كتب : أحمد الخولي

تركي آل الشيخ - محمود الخطيب

كشف مصدر قانوني من إدارة الأهلي عن تلقي إنذار قضائي من تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي يتضمن وجهة نظره الخاصة فيما قدمه من تبرعات وهدايا.

وقال المصدر القانوني لـFilGoal.com: "تلقينا إنذارا من السيد تركي آل الشيخ عبر محضر من الدائرة القضائية التابعة للعجوزة ".

وتابع "أولا أريد التوضيح أن ما تلقيناه ليس عريضة دعوى قضائية في المحكمة، ولكن إنذار في قلم المحضرين في الدائرة القضائية التابعة للعجوزة".

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وأوضح "هذا الإنذار يتضمن وجهة نظر السيد تركي آل الشيخ فيما قدمه للنادي الأهلي، لأن الطبيعي أن يمتلك كل طرف وجهة نظر مختلفة عن الآخر".

ثم أضاف "الأهلي يمتلك المستندات التي تدعم موقفه، وسنستخدم الأوراق الموثقة التي تثبت صحة وجهة نظرنا في الوقت وبالشكل المناسبين".

وأتم "سنوضح من خلال هذه المستندات الكثير من الأمور للإعلام والجماهير للكشف عن القيمة الحقيقية للتبرعات التي تم تقديمها للأهلي".

وورد بالإنذار الذي وصل الأهلي أن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي قام بدعم النادي بمبلغ 228 مليون و500 ألف جنيه.

ويطالب آل الشيخ إدارة الأهلي بتوجيه هذا المبلغ لصندوق تحيا مصر خلال أسبوع تنفيذا لقرار المجلس بمخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، قبل إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما قال محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي عبر قناة النادي: "لجنة الحصر تحت إشراف نيابة الأموال العامة العليا وجدت أن خزينة الأهلي دخلها من تركي آل الشيخ حوالي 100 مليون و300 ألف جنيه من بينها 30 مليون مستحقة للنادي دفعها آل الشيخ نيابة عن أندية سعودية قامت باستعارة لاعبين من الأهلي بجانب مستحقات المشاركة في وديتي أتليتكو مدريد واعتزال فؤاد أنور". ( اقرأ تصريحاته )

وكان مجلس إدارة الأهلي قرر رفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي ومخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي. ( اقرأ التفاصيل )

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