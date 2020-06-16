بعد حملة راشفورد.. رئيس الوزراء البريطاني يستجيب لاستمرار الوجبات المجانية للتلاميذ

يستمر استفادة ما يقرب من 1.3 مليون طفل من الحصول على الوجبات المدرسية المجانية بعد الاستجابة لحملة قام بها ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكان قد صدر قرارا بإلغاء الوجبات المدرسية المجانية بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولكن انتقد راشفورد ذلك القرار عبر حسابه الشخصي على تويتر، وشدد على أنه كان أحد المستفيدين من ذلك بسبب فقر عائلته.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن استجابة الحكومة باستمرار الوجباب خلا الستة أسابيع المقبلة.

وأشاد بوريس جونسون رئيس الوزراء بمساهمة رافورد في النقاش حول الفقر ودعمه للأطفال.

ومن المقرر أن يستفيد جميع الأطفال المؤهلين للوجبات المدرسية المجانية في الفصل الدراسي في إنجلترا من صندوق الغذاء الصيفي في ظل الكورونا.

ويعمل دعم التلاميذ تقريبا 15 جنيها إسترليني لكل فرد، ويكلف حوالي 120 مليون جنيه استرليني.

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء "بسبب فيروس كورونا، فرئيس الوزراء يدرك تماما أن الأطفال والآباء يواجهون وضعا غير مسبوق خلال الصيف".

وأضاف "للتعبير عن هذا، سنوفر صندوقا غذائيا صيفيا، يوفر قسائم طعام تغطي فترة العطلة لمدة ستة أسابيع".

وحول حملة راشفورد أوضح "يرحب رئيس الوزراء بمساهتمه في النقاش حول الفقر ويحترم فكرة استخدامه ملفه الشخصي كرياضي رائد لتسليط الضوء على القضايا المهمة".

ويعني التراجع أن الحكومة ستدفع 120 مليون جنيه إسترليني إضافية لتمديد قسائم الوجبات المدرسية المجانية خلال الأسابيع الستة من العطلات ، والمتاحة لـ 1.3 مليون طفل.

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