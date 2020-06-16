توافد الأندية لمقر اتحاد الكرة من أجل الاجتماع باللجنة الخماسية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 15:24

كتب : FilGoal

توافد الأندية على اجتماع اللجنة الخماسية

بدأت أندية الدوري الممتاز المدعوة لاجتماع باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة في التوافد لمقر الاتحاد.

ويجتمع اتحاد الكرة اليوم مع أندية الأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة.

وظهر في الصور وصول كل من محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وعبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي.

وتشهد الاجتماعات مناقشة التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والإجراءات الاحترازية التي طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيت استئناف المسابقات المحلية.

وكانت قد انتهت جلسة اللجنة الخماسية مع أندية مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية.

وتبدأ اليوم أولى اجتماعات الأندية مع اللجنة الخماسية والتي تم تقسيمها على ثلاثة أيام.

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