نورويتش يعلن تحول عينة لاعبه المصاب بفيروس كورونا إلى سلبية

أعلن نادي نورويتش سيتي يوم الثلاثاء تحول عينة لاعبه المصاب بفيروس كورونا إلى سلبية.

كانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت قبل أيام أن الجولة السابعة من فحوصات فيروس كورونا للاعبي المسابقة شهدت عينة إيجابية واحدة، قبل أن يعلن نورويتش سيتي أن العينة الإيجابية تخص أحد لاعبيه، دون ذكر اسمه.

وقال ستيوارت ويبر المدير الرياضي للنادي في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "لحسن الحظ فأن اللاعب المصاب بفيروس كورونا أصبح سليما بنسبة 100%".

وأضاف "خضع اللاعب لفحوصات أخرى مع طبيب الفريق وظهرت النتيجة سلبية، وهو أمر محير".

وأكمل "يجب عليه الآن الخضوع لفحص ثالث من أجل الاطمئنان عليه وعلى قدرة جسده في التعامل مع الفيروس".

وتابع "أهم شيء أنه أصبح بصحة جيدة وباقي الفريق كذلك، لقد كانت إصابته بمثابة دق ناقوس الخطر، فرغم كل هذه الاجراءات الاحترازية أصيب أحدنا بالفيروس، فالأمر مخيف حقا".

نورويتش يلاقي ساوثامبتون يوم الجمعة مع عودة الدوري الإنجليزي بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

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