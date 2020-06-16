خبر في الجول - الأهلي يستضيف الأندية المجتمعة باتحاد الكرة في جلسة ودية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 14:56

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - الأهلي - احتفالية الأهلي

يستضيف النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الأندية المقرر اجتماعها في اتحاد الكرة عصر اليوم الثلاثاء لمناقشة مصير استئناف النشاط، في جلسة ودية.

وعلم FilGoal.com أن رؤوساء الأندية المقرر اجتماعها اليوم ذهبت إلى مقر اتحاد الكرة ولكن لعدم انتهاء اجتماع بعض مسؤولي الدرجة الثانية الجاري تجنب رؤوساء أندية الدوري الممتاز الزحام.

وقرر الخطيب استضافة الأندية في مقر الأهلي القريب من مقر اتحاد الكرة في جلسة ودية لحين انتهاء جلسة مسؤولي الدرجة الثانية بالجبلاية.

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وتبدأ اليوم أولى اجتماعات الأندية مع اللجنة الخماسية والتي تم تقسيمها على ثلاثة أيام.

ويجتمع اتحاد الكرة اليوم مع أندية الأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة.

وتشهد الاجتماعات مناقشة التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والإجراءات الاحترازية التي طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيت استئناف المسابقات المحلية.

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