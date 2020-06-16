ديسابر يتولى تدريب ناد فرنسي في الدرجة الثانية

أعلن نادي شاموا نيورت الفرنسي تعاقده مع المدرب السابق لبيراميدز، سيباستيان ديسابر.

ويتولى ديسابر تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأعلن النادي الذي ينشط في الدرجة الثانية تعاقده مع صاحب الـ43 عاما لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر، في مشروع يستهدف الصعود للدوري الممتاز.

وقبل توقف الدوري الفرنسي كان شاموا يحتل المركز الـ18 من أصل 20 ناديا.

وستكون تلك التجربة التدريبية الثانية لسيباستيان ديسابر داخل بلاده فرنسا بعد أن سبق له وأن قاد نادي كان روشتفيلي في الفترة ما بين 2006 و2010.

وبعدها، بدأ مسيرته الطويلة في إفريقيا والتي بدأت بأسيك ميموزا الإيفواري ثم تولى تدريب عدة فرق كبرى مثل الترجي التونسي والإسماعيلي والوداد المغربي وبيراميدز بالإضافة إلى منتخب أوغندا.

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