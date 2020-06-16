تقرير: تحديد موعد مبدئي لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.. وقرار بشأن المعارين

وضع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تاريخ 12 سبتمبر موعدا مبدئيا لانطلاق الموسم الجديد.

وبدأ الاتحاد الإيطالي بمسابقة كأس إيطاليا وتتبقى المباراة النهائية غدا الأربعاء بين يوفنتوس ونابولي.

ومن المقرر أن يتم استئناف الدوري الإيطالي مجددا بعد غياب استمر لثلاثة أشهر، يوم السبت المقبل قبل 12 جولة من النهاية.

وكشفت شبكة سكاي أنه تم صياغة تاريخ 12 سبتمبر لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي وذلك قبل اجتماع الرابطة المقرر له الخميس.

وأشار التقرير إلى أن الموعد قبل أن يصبح رسميا، يجب على الاتحاد الأوروبي تحديد مواعيد مسابقاته أولا.

واتخذ الاتحاد الإيطالي قرارا بشأن اللاعبين المعارين المقرر أن تنتهي عقودهم في 30 يونيو، على أن يتم تمديدها شهرين لتنتهي في 30 أغسطس.

ويأتي ذلك القرار بسبب تأخر انتهاء الموسم عن الموعد المحدد بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولكن ذلك ينطبق على الإعارات المحلية فقط، ويجب إجراء اتفاق منفصل للاعبين المعارين من خارج الدوري الإيطالي.

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