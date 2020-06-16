اسكواش - الشوربجي والشربيني الأفضل في الموسم.. اتحاد المحترفين يعلن الجوائز وسيطرة مصرية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 12:28

كتب : محمد سمير

محمد الشوربجي ونور الشربيني وجائزة الأفضل

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش نتائج جوائز الأفضل هذا الموسم في مختلف الفئات، وتوج محمد الشوربجي ونور الشربيني بفئة الكبار.

وكان الاتحاد الدولي لرياضة الاسكواش قد أعلن إيقاف النشاط مجددا حتى منتصف أغسطس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشف اتحاد المحترفين على نتيجة التصويت الخاصة بالجماهير ورابطة اللاعبين.

أخبار متعلقة
اسكواش - اتحاد اللاعبين المحترفين يعلن مد فترة التوقف بسبب كورونا اسكواش - مد فترة توقف المسابقات إلى نهاية الموسم اسكواش – قبل تعليق النشاط.. هانيا الحمامي تحصد لقب بلاكبول اسكواش - تعليق بطولة الجونة وكافة البطولات الدولية حتى نهاية أبريل بسبب كورونا

وحصل محمد الشوربجي على جائزة أفضل لاعب في الموسم بعد الأداء القوي الذي قدمه والتربع على قمة التصنيف العالمي.

أما نور الشربيني فرغم بدايتها المتأخرة هذا الموسم بسبب معاناتها من الإصابة إلا أنها عادت بقوة وحصلت على لقب بطولة العالم لتحصل على جائزة أفضل لاعبة في الموسم.

كما حصل مصطفى عسل على جائزة أفضل لاعب شاب، وهانيا الحمامي على جائزة أفضل شابة.

وذهبت جائزة أفضل روح رياضية إلى علي فرج على مستوى الرجال، ورنيم الوليلي على مستوى السيدات.

وتم اختيار لحظة فوز الفرنسية كاميل سيرم ببطولة الأبطال (جي بي مورجان) هي الأفضل في الموسم.

اقرأ أيضا

عرض سويسري لـ فايلر؟

الجنايني: 14 ناديا يريدون الإلغاء؟ نحن من ندير الكرة

اتحاد الكرة يخاطب كاف بشأن موعد عودة الدوري

رسائل نارية من مرتضى منصور

وزير الرياضة: اتخذنا قرار العودة وعلى اتحاد الكرة التنفيذ

اسكواش محمد الشوربجي نور الشربيني
نرشح لكم
أخر الأخبار
ديسابر يتولى تدريب ناد فرنسي في الدرجة الثانية 22 دقيقة | أوروبا
رئيس الإسماعيلي: لن نُجبر على اللعب وملتزمون بقرار غالبية الأندية حفاظا على الأرواح 39 دقيقة | مصر
"توازن وانضباط وقيادة".. عَلَامَ يحصل الزمالك بالتعاقد مع المثلوثي 47 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: تحديد موعد مبدئي لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.. وقرار بشأن المعارين ساعة | أوروبا
اسكواش - الشوربجي والشربيني الأفضل في الموسم.. اتحاد المحترفين يعلن الجوائز وسيطرة مصرية ساعة | رياضات أخرى
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: هذا ما ننتظره لإعلان جدول الدوري.. وكل فريق مسؤول عن إجراءاته ساعة | الدوري المصري
تقرير: إبراهيموفيتش يقترب من العودة أمام روما ساعة | أوروبا
ريال مدريد يوضح إصابة لوكاس فاسكيز 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 2 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 3 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 4 وائل جمعة قبل الأهلي.. من توصية طه بصري برحيله عن المحلة لاستبعاد دولي حول مسيرته
قد ينال إعجابك