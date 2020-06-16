اسكواش - الشوربجي والشربيني الأفضل في الموسم.. اتحاد المحترفين يعلن الجوائز وسيطرة مصرية

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش نتائج جوائز الأفضل هذا الموسم في مختلف الفئات، وتوج محمد الشوربجي ونور الشربيني بفئة الكبار.

وكان الاتحاد الدولي لرياضة الاسكواش قد أعلن إيقاف النشاط مجددا حتى منتصف أغسطس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشف اتحاد المحترفين على نتيجة التصويت الخاصة بالجماهير ورابطة اللاعبين.

وحصل محمد الشوربجي على جائزة أفضل لاعب في الموسم بعد الأداء القوي الذي قدمه والتربع على قمة التصنيف العالمي.

أما نور الشربيني فرغم بدايتها المتأخرة هذا الموسم بسبب معاناتها من الإصابة إلا أنها عادت بقوة وحصلت على لقب بطولة العالم لتحصل على جائزة أفضل لاعبة في الموسم.

كما حصل مصطفى عسل على جائزة أفضل لاعب شاب، وهانيا الحمامي على جائزة أفضل شابة.

وذهبت جائزة أفضل روح رياضية إلى علي فرج على مستوى الرجال، ورنيم الوليلي على مستوى السيدات.

وتم اختيار لحظة فوز الفرنسية كاميل سيرم ببطولة الأبطال (جي بي مورجان) هي الأفضل في الموسم.

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