تقرير: إبراهيموفيتش يقترب من العودة أمام روما

يتقرب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان من العودة بعد الإصابة للمشاركة أمام روما في 28 يونيو.

ومن المقرر أن يقوم إبراهيموفيتش بفحص طبي جديد لتحديد مدى شفائه بعد تعرضه لإصابة في الساق بتدريبات 25 مايو الماضي.

ويسعى إبراهيموفيتش لاستئناف اللعب في أقرب وقت ممكن بعد شعوره بالتحسن.

ووفقا لموقع توتو ميركاتو ويب فيأمل إبراهيموفيتش باللحاق بمواجهة ليتشي يوم 22 يونيو.

وأشار التقرير إلى إصرار الأطباء على عدم منحه الضوء الأخضر والعودة المقترحة أمام روما يوم 28.

وطمأن إبراهيموفيتش الجهاز الفني للفريق على حرصه للعودة مرة أخرى للملعب ومساعدة الفريق.

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