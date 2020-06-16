ريال مدريد يوضح إصابة لوكاس فاسكيز

أوضح ريال مدريد تفاصيل إصابة لاعبه لوكاس فاسكيز بعد أيام قليلة من عودة منافسات الدوري الإسباني.

لوكاس فاسكيز النادي : ريال مدريد ريال مدريد

الدوري الإسباني توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة عادت للدوران هذا الأسبوع.

وأفاد ريال مدريد في بيان "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا لوكاس فاسكيز، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من إصابة في العضلة النعلية اليمنى".

وأضاف البيان "نحن الآن بانتظار تطور حالته".

وافتتح ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني بعد استئنافه يوم الأحد الماضي وهزم إيبار بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 28 من المسابقة.

وشهدت المباراة العديد من الإصابات للاعبي ريال مدريد، لكن النادي لم يعلن سوى تفاصيل إصابة فاسكيز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

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