عبد العاطي: استقلت من أسوان لأني لم أكن سأقدر على النظر في أعين اللاعبين

كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لـ أسوان، أسباب استقالته من تدريب الفريق.

عبد العاطي تقدّم باستقالته مؤخرا بسبب عدم تعاطي لاعبي الفريق مستحقاتهم المادية خلال الأشهر الماضية.

وقال عبد العاطي عبر أون تايم سبورتس: "أبسط حقوق اللاعبين أن يتحصلوا على 50% من راتب شهر يناير!".

وأضاف: "المثل يقول: (لاقيني ولا تغدّيني)، كان يجب وضعنا في الصورة على الأقل، لكن الوضع كان صعب جدا".

وواصل: "اللاعبون ضغطوا علي، ماذا أفعل عندما يهاتفني لاعب ليلة العيد ويخبرني أنه ليس معه 100 جنيه ليذهب بابنته إلى المستشفى؟".

وأكمل:"في النهاية اتخذت قرارا أنا الخاسر الوحيد فيه".

واستمر في حديثه: "أخذت الأمر على عاتقي، كنت ملتزما تجاه اللاعبين".

وشدد: "توجب علي أن آخذ تلك الخطوة، حتى يدوم الاحترام بيني وبين اللاعبين لو تقابلنا في أندية أخرى لاحقا".

وأتم: "حتى لو فكرت في نفسي ولم أستقل، اللاعبون لم يكونوا سيحترمونني، ولم أكن سأقدر على النظر في أعينهم".

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