مرتضى: الحديث عن عودة الدوري حاليا "كلام فارغ".. افتحوا الجوامع أولا

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن الحديث عن عودة الدوري المصري في الوقت الحالي "كلام فارغ".

وقال مرتضى منصور عبر قناة نادي الزمالك: "مدير الإدارة الهندسية في الزمالك توفى بسبب كورونا. إذا عادت التدريبات وكان هذا الرجل أو غيره يرش الملعب مثلا فاختلط باللاعبين وأصيب أحدهم. هل سيفرح من يطالب باستئناف الدوري؟".

وواصل "الحديث عن عودة الدوري حاليا (كلام فارغ). الدوري 18 فريقا، 14 منهم لا يريدوا استكمال المسابقة. الأربعة المتبقيين سيلعبون سويا؟".

وأضاف "تتحدثون عن عودة الدوري؟ إذا كانت الجوامع والكعبة مغلقة. حين نفتح الجوامع، نتحدث عن فتح الملاعب".

رئيس الزمالك أكمل "من يريد استئناف الدوري فليكتب إقرارا بمسؤوليته عن حياة الناس".

وأتبع "أنا عن نفسي لن أكتب هذا الإقرار أبدا. هذا الميكروب مثل الجن لا يمكنك رؤيته".

مرتضى استرسل "حين استضافت مصر أمم إفريقيا، وافقت على تأجيل الدوري رغم أن الزمالك كان يتصدر المسابقة. الوطنية سلوك".

وانتقل مرتضى للحديث عن مثول قناتي الأهلي والزمالك للتحقيق لدى المجلس الأعلى للإعلام اليوم الأحد، فقال "مسؤولو الأهلي اعترفوا رسميا اليوم في محضر رسمي بالتجاوزات التي حدثت في حقي عبر قناتهم وقدموا اعتذار رسمي في المحضر".

وأتم "سأرفع دعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الأهلي بعد هجومهم علي من خلالها".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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