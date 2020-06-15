مدرب الكونغو السابق: كنا نريد حرمان مصر من المونديال لكن صلاح كان له رأيا آخر

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 00:04

كتب : FilGoal

مصر - الكونغو - صلاح - الحضري - الشناوي - فرحة

كشف سيباستيان مينييه المدير الفني الأسبق للكونغو والحالي لمنتخب غيينا الاستوائية عن كواليس مواجهة مصر في المباراة الشهيرة التي شهدت تأهل الفراعنة لكأس العالم 2018.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وفاز منتخب مصر على الكونغو 2-1 في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، ليتأهل الفراعنة للمونديال بعد غياب 28 سنة.

وقال المدرب الفرنسي عبر قناة أون تايم سبورتس2: "كانت فترة مميزة في حياتي وأنا أتولى تدريب الكونغو".

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وأضاف "أتذكر جيدا الأجواء في الإسكندرية خلال المباراة والمواجهة القوية ضد مصر".

وأكمل "حققنا مفاجأة بالفعل أمام مصر ولكن صلاح سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة وكان له رأيا آخر".

وواصل "كمدرب لا أستطيع تقييم فترة منتخب مصر مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، ولكن مصر تضم محمد صلاح الذي يرجع كفة الفريق ضد أي منافس".

واستمر في تصريحاته "مصر قدمت أداء مميز في التصفيات في مجموعة قوية ونجحت في التأهل، ولكن في المونديال كانت الأمور مختلفة بسبب قوة الفرق وإصابة محمد صلاح".

وأتم تصريحاته عن مستقبل بطولة أمم إفريقيا المقبلة قائلا: "من الأفضل أن تقام البطولة في موعدها في شهر يناير من العام المقبل ومع عودة حركة الطيران سيكون من السهل استكمال التصفيات المؤهلة للبطولة".

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