مدير الكرة في الإنتاج: أتمنى من مسؤولي الأندية عدم تغيير أقوالهم

الأحد، 14 يونيو 2020 - 23:56

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الزمالك

تعجب خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي من تغيير أقوال المسؤولين في أندية الدوري الممتاز من فترة إلى أخرى.

وقال مهدي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أنشئنا منذ فترة (جروب) لكل مديرين الكرة في الدوري المصري لمناقشة كيفية عودة النشاط الكروي".

وأضاف "ولكن أتمنى أن أي مدير كرة عندما يخرج للتحدث مع وسائل الإعلام أن يقول رأيه كما يقوله في الجروب وليس عكسه".

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وواصل "البعض يتحدث عن رغبته في عدم استكمال الدوري معنا ثم يخرج مع وسائل الإعلام ليقول عكس ذلك".

وشدد "الإنتاج الحربي لم يتخذ موقف سواء باستكمال الدوري أو إلغاء المسابقة، لكننا نريد ضمانات صحية ومالية لاستكمال الدوري إذا توفرت لم نمانع عودة النشاط ولكن إذا لم تتوفر سنرفض استكمال المسابقة".

وأتم تصريحاته "هناك 4 فرق تريد استكمال الدوري وهم الأهلي والمقاولون العرب وإنبي والجونة، والباقي يريد إلغاء المسابقة ونحن نقف على الحياد حتى الآن".

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