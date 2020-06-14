رئيس لجنة الحكام: إصابة اثنين من مراقبي المباريات بفيروس كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 - 23:27

كتب : FilGoal

وجيه احمد

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة ثنائي من مراقبي المباريات بفيروس كورونا.

وقال وجيه أحمد عبر قناة أون تايم سبورتس2: "تأكدنا من إصابة إثنين من مراقبي المباريات بفيروس كورونا".

وأضاف "كذلك تعافى 3 من الحكام الذين أصيبوا منذ فترة، واقترب رابع من الشفاء وذلك من أصل 7 حالات إصابة".

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وأكمل "إذا عاد الدوري للاستكمال سيتم استخدام تقنية الـVAR خلال المباريات".

وأتم تصريحاته "أي حكم بعد العودة سيعاني من زيادة في الوزن سيتم استعباده من معسكر الحكام المقبل استعدادا لعودة النشاط الكروي".

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