مدرب براعم الزمالك لـ في الجول: اقترب شفائي التام من كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 - 23:07

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى غراب مدرب حراس براعم الزمالك

كشف مصطفى غراب مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم بنادي الزمالك، عن اقتراب تعافيه بشكل نهائي من فيروس كورونا.

وقال غراب في تصريحات لـFilGoal.com: "خضعت لفحص طبي مساء اليوم الأحد بمستشفي أوسيم، واطمأنيت من الأطباء هناك علي شفائي بشكل كبير من المرض الذي لحق بي مؤخرا".

وأشار "الأطباء أكدوا لي استقرار حالتي الصحية بشكل شبه تام، وانخفاض نسبة تواجد الفيروس بجسمي، في إشارة إلى خروجي قريبا جدا".

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غراب أتبع "سأواصل الجرعة العلاجية التي حصلت عليها منذ بداية ظهور الأعراض، ووفقا لتعليمات الطبيب المعالج لي، علي أن أستمر في العزل لمدة 5 أيام أخري".

وأوضح "سأخضع لفحص طبي أخير بعد انتهاء هذه المدة، ومن ثم إذا تأكد بشكل نهائي خلوي من الفيروس، سأمارس حياتي الطبيعية، وفقاً لتأكيدات الأطباء اليوم".

وأتم "أشكر مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور علي الدعم الدائم لي منذ بداية إصابتي، وتواصل طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة معي بشكل دائم حتي التعافي".

كان الزمالك قد أعلن في وقت سابق، إصابة مصطفى غراب مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم بفيروس كورونا.

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