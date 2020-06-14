كوكا يشارك في انتصار أولمبياكوس الثلاثي على أريس

الأحد، 14 يونيو 2020 - 22:46

كتب : FilGoal

كوكا - أولمبياكوس

فاز أولمبياكوس على ضيفه أريس ثيسالونيكي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري اليوناني.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

مادي كامارا سجل هدفين في الدقيقتين 27 و28 على التوالي، فيما سجل جيورجوس ماسوراس الثالث بالدقيقة 38، قبل أن يسجل براون إدي هدف أريس الوحيد في الدقيقة 64.

وأهدر كوستاس فورتونيس ركلة جزاء لـ أولمبياكوس في الدقيقة 84.

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ليرفع أولمبياكوس رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول، ويتجمّد رصيد أريس عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وشهدت المباراة مشاركة المصري أحمد حسن كوكا في الدقيقة 52 بدلا من المغربي يوسف العربي.

ويلعب كوكا معارا من براجا البرتغالي إلى أولمبياكوس منذ يناير الماضي، وشارك معه في 6 مباريات بالدوري اليوناني، سجل خلالها هدفين.

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