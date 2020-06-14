فرق الدوري تٌحدد مصيره – المقاولون لـ في الجول: استكمال المسابقة أو نشارك في الكونفدرالية

هل يٌلغى الدوري المصري لهذا الموسم أم يٌستكمل؟ أندية المسابقة ستكون مشاركة في اتخاذ القرار رٌفقة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

اتحاد الكرة أعلن تنظيم اجتماعات متتالية مع ممثلي كافة أندية الدوري المصري الممتاز على مدار ثلاثة أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس) المقبلين، للتشاور حول مصير الدوري للموسم الجاري.

FilGoal.comيتواصل مع مسؤولي أندية الدوري المصري، للتعرف على رأيهم في القضية الأهم في الساحة حاليا من كافة جوانبها.

المقاولون العرب

المقاولون العرب سيجتمع باتحاد الكرة يوم الأربعاء المقبل، ضمن 6 أندية مٌحدد لها الاجتماع بمسؤولي الاتحاد هذا اليوم.

ويقول محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب لـFilGoal.com كل ما يلي.

الاستكمال أم الإلغاء؟

"مع استكمال مسابقة الدوري بكل تأكيد".

أسباب اتخاذ هذا الرأي

"لعودة الحياة الطبيعية والرياضة في مصر. منطومة وصناعة كبيرة مثل الرياضة، يوجد فيها 4 مليون فرد متوقفين على عودة النشاط العالم، وفي وقت بدأ فيه العالم كله إعادة النشاط".

نتائج الموسم

في حالة إلغاء الموسم، فما مصير نتائج المسابقة لهذا الموسم برأيك؟ هذا السؤال طٌرح أيضا بقوة في الفترة الأخيرة.

"تحتسب بكل تأكيد. حتى لو الجميع سيقول أنني أرغب في ذلك لمصلحتي الشخصية بسبب وجود فريقي في المركز الثاني، لكن من حقي المشاركة في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل".

"نحن نوافق حتى على المشاركة في الكونفدرالية وليس دوري الأبطال رغم أننا في المركز الثاني".

هل يمكن تغيير رأيه؟

كما قلنا فآراء الأندية هي مجرد آراء حتى الآن في انتظار القرار الرسمي، وبما أن الاجتماع لم يُعقد حتى الآن، فكان السؤال التالي هو "هل قد يغير النادي رأيه؟ أم أن القرار نهائي؟".

"لا بطبيعة الحال. لكنه في النهاية قرار الدولة".

رد الفعل إذا كان القرار مختلفا

وأخيرا، ماذا إذا قرر اتحاد الكرة قرارا مغايرا لرأي فريقكم؟

"وقتها سيكون قرار الدولة ولا يمكننا الاعتراض عليه".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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