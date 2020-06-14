راموس: حالتي جيدة.. أمامنا 10 نهائيات وعلينا مواصلة العمل

تحدث سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عقب انتصار فريقه على إيبار، ليطمئن جماهير الملكي على إصابته، مشيرا إلى "حالتي جيدة".

ريال مدريد انتصر على ضيفه إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالجولة 28 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

راموس صاحب الهدف الثاني خرج في الدقيقة 60 قبل أن يظهر على مقاعد البدلاء وهو يضع الثلج على العضلة الأمامية.

🔴 بعد الفوز على إيبار، الحلو لم يكتمل لزيدان وكتيبته ⛔إصابة راموس ⛔إصابة كارفخال ⛔إصابة مارسيلو ⛔إصابة هازارد pic.twitter.com/M9EV259sKs — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 14, 2020

وقال راموس: "حالتي جيدة وسعيد جدا بحصد الثلاث نقاط والعودة من جديد لممارسة كرة القدم".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة بي إن سبورتس عقب اللقاء "في الواقع كانت لدينا رغبة كبيرة للعودة واستئناف النشاط من جديد".

وتابع "التجربة كانت غريبة للغاية على الجميع بسبب أزمة كورونا والبقاء في المنزل لمدة 3 أشهر".

وأكمل حديثه قائلا: "كل الشكر لهؤلاء الذين يجتهدون في أزمة كورونا. عدنا من جديد الآن وعادت الكرة ونتمنى عودة الحياة لطبيعتها بالكامل".

واستكمل " ظهرنا بحالة جيدة في المباراة وعملنا بجد طوال الأسابيع الأخيرة على استعادة لياقتنا. اليوم قمنا بعمل كبير وهناك بعض الأمور تحتاج للتحسن".

وأشار "أمامنا 10 نهائيات (10 جولات متبقية على نهاية الدوري) وعلينا مواصلة العمل".

ويرى راموس "ظهرنا بدنيا بشكل مميز طوال المباراة. حافظنا على الأداء بشكل متوازي وهذا أنعكس على النتيجة".

توني كروس، وسيرخيو راموس، ومارسيلو سجلوا أهداف ريال مدريد في الشوط الأول، فيما سجّل بيدرو بيجاس هدف إيبار الوحيد في الشوط الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر. فيما تجمّد رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز 16.

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